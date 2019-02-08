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Bayılıyoruz yemeye! Patates cips hakkındaki en tuhaf bilgiler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 08.02.2019 15:22 | Son Güncelleme

Sohbetlerin en güzel eşlikçisi, partilerin vazgeçilmezi cips hakkındaki en ilginç bilgileri sizler için derledik, buyursunlar...

Patates cipsleri incecik doğranmış patateslerin gevrek hale gelene kadar kızgın yağda kızartılmasıyla hazırlanan bir yiyecektir. Son aşamada tuzlama işlemi gerçekleştirilir, sonrasında tadından da yenmez. Hemen hemen hepimizin bağımlısı haline geldiğimiz bu çıtır patatesler için en ilginç bilgileri derledik. Bakalım listede neler varmış...

Bayılıyoruz yemeye! Patates cips hakkındaki en tuhaf bilgiler

Cips paketini açtığımızda yarısının boş olduğunu görürüz. Bunun nedeni ise taşıma sırasında cipslerin kırılmasının önüne geçmek. Ancak!!!

Cips paketini açtığımızda yarısının boş olduğunu görürüz. Bunun nedeni ise taşıma sırasında cipslerin kırılmasının önüne geçmek. Ancak!!!
Paketlerinin içinin hava ile dolu olduğunu düşünürüz fakat hava sandığımız şey aslında azottur.

Cips yerken çıkan ses bizi bağımlı hale getiriyor

Cips yerken çıkan ses bizi bağımlı hale getiriyor
Biz değil, bilim insanları söylüyor bunu; cips yerken çıkan ses, sizi daha fazla yemeye teşvik ediyor. İddiaya göre kulaklık takıp, şarkı dinlerken yediğinizde cipsten çok daha çabuk sıkılacaksınız. Deneyiniz lütfen...

İçindeki yağ miktarı nedeniyle en fazla kilo aldıran besinler arasında yer alır

İçindeki yağ miktarı nedeniyle en fazla kilo aldıran besinler arasında yer alır

2 bin 500 kilo patates cipsi yapmak için 10 bin patatese ihtiyaç duyulur

2 bin 500 kilo patates cipsi yapmak için 10 bin patatese ihtiyaç duyulur

Bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre kadınlar erkeklere göre daha fazla cips tüketmektedir

Bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre kadınlar erkeklere göre daha fazla cips tüketmektedir

Yapılan araştırmalar insanların patates cipsini en çok akşam 8'den sonra yediğini ortaya koymuştur

Yapılan araştırmalar insanların patates cipsini en çok akşam 8'den sonra yediğini ortaya koymuştur

Cips üretiminin en iyi olan ülke ABD'dir

Cips üretiminin en iyi olan ülke ABD'dir
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