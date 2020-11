Baylan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Karabük Özel Sektör Haddeciler Derneği Başkanı Baylan, KARDEMİR’e gösterdiği hassasiyetten ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Pehlivan Baylan, KARDEMİR yeni yönetimine başarılar dileyerek, “Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Hazine ve Maliye Bakanımıza gösterdikleri hassasiyet ve KARDEMİR’e sahip çıktıkları için şükranlarımızı arz ederiz” dedi.

Yeni yönetime güvendiklerini belirten Baylan aynı zamanda bir dizi tavsiyede de bulundu. Baylan, “KARDEMİR yöremiz ve ülkemiz için müstesna bir kuruluştur. Bir Cumhuriyet kenti olan Karabük, varlığını KARDEMİR’e borçludur. 4 haneli bir köy KARDEMİR faaliyete geçmesinden sonra büyüyerek modern bir İl’e dönüşmüştür. Bu nedenle Karabük, ekonomisinin can damarı KARDEMİR’dir. KARDEMİR sayesinde hem İlimizde, hem de ülke çapında önemli tesis ve yatırımlar hayata geçmiş, ayrıca yöremizdeki haddehanelerin ana tedarikçisi olmuştur. Nitekim, Karabük’te doğan ve ülke çapında faaliyet gösteren 22 üye kuruluşumuz ülkemizin demir çelik ihracatına ciddi katkılar sağlamaktadır. Bu yüzden Haddeciler Derneği Üyeleri olarak KARDEMİR ve Karabük İlimizle uzun yıllara dayanan çok köklü ve derin bir gönül bağımız bulunmaktadır. Karşılıklı güven ve ülke çıkarlarını gözeten ticari işbirliğine dayalı ilişkilerimizin daha da güçlendirilerek sürdürülmesi en büyük temennimizdir” ifadelerini kullandı.

Baylan, “Meşhur bir Ata sözümüz vardır; “Yiğidi öldür ama hakkını yeme” diye KARDEMİR’in özelleştiği 1995 yılında 600 bin ton olan sıvı çelik kapasitesinin yaptığı doğru yatırımlarla 2020 yılı itibarıyla 2.5 milyon tona çıkaran, ürün gamını çeşitlendirip genişleten böylece 1939’da faaliyete geçen tesisi yenileyerek modernize eden KARDEMİR yönetiminde her kademede görev yapmış tüm görevlilere en içten teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliyoruz. Maalesef son zamanlarda hissedarlar arasında bazı ihtilafların ve çıkar çatışmalarının zuhur ettiği duyumlarını alıyorduk. Daha önce ifade ettiğimiz gibi Karabük’ün varlık sebebi ve can damarı olan metal sektöründeki çalışanlar ve ilgili hizmet sektörü de dikkate alındığında binlerce ailenin geçim kaynağı olan KARDEMİR’in iyi yönetilmesi ilimizin huzur ve güvenliği açısından da hayatı önem arz etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuya ciddi bir duyarlılık gösterdiğini 2 Kasım 2020 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu’nun teşekkülünden anlamaktayız.

Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Hazine ve Maliye Bakanımıza gösterdikleri hassasiyet ve KARDEMİR’e sahip çıktıkları için şükranlarımızı arz ederiz. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerini her ne kadar sektörden tanımasak da öz geçmişlerinden kendi sahalarında donanımlı, liyakatli ve deneyimli kişilerden oluştuğunu görüyoruz. Başta Yönetim Kurulu Başkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar olmak üzere yeni Yönetim Kurulu Üyelerini içtenlikle kutlar, üstlendikleri görevlerinde üstün başarılar dileriz. Yeni Yönetim Kurulunun bu ağır ancak, o ölçüde onurlu yükün altından adalet ve hakkaniyet temelinde yeni strateji ve yöntemlerle kalkacağına olan inancımız tamdır. Bizler Haddeciler Derneği Üyleri olarak yeni yönetime talep edilmesi halinde her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu açıkça ifade etmek isteriz. Kim KARDEMİR’e hizmet ederse katkı sağlarsa Karabük halkına hizmet etmiş olur. Bugüne kadar daima haktan, adaletten, doğruluktan yana olduk. Varsa haksızlıkların, yanlışların karşısında durduk bundan sonra da aynı anlayışla hareket edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın” şeklinde konuştu.

Karabük Özel Sektör Haddeciler Derneği Başkanı Baylan, KARDEMİR’in yeni yönetime güvenini yinelerken onlara bir dizi tavsiyede de bulundu.

Baylan, KARDEMİR’in karlılık ve verimlilik esaslarına göre yönetilebilmesi için insan kaynakları politikasının gözden geçirilmesi gerektiğini düşündüğünü vurgulayarak, “Beklentimiz kişilere yakınlık yerine liyakat ve ehliyet ölçülerini önceleyen ve performans kriterlerine göre üst görevlere atama yapan bir politikanın uygulamaya konmasıdır. KARDEMİR ağır profil, kangal filmaşin, ray gibi Türkiye’de ana üreticisi olduğu katma değerleri yüksek ürün gamına sahiptir ve ihracat potansiyeli yüksektir. Ancak bugüne kadar ürünlerinin yurt dışına ihracı konusunda yeterli gayret gösterilmemiştir. Yeni Yönetimin bu alanda başarılı olacağına inanıyoruz.

KARDEMİR lojistik açısından büyük ölçüde Çatalağzı Eren Limanı’na bağımlıdır. Liman idaresine oldukça yüksek tahmil, tahliye, ardiye, stok ve nakliye ücretleri ödenmektedir. KARDEMİR’in Filyos Limanı faaliyete geçinceye kadar Erdemir Limanını kullanması halinde maliyetlerde ciddi bir avantaj sağlayacağı kanaatindeyiz. KARDEMİR’in yeni yönetim kuruluna Karabük’e hoş geldiniz diyor, üstün başarı dileklerimizle Karabük’e ve ülkemize hayırlı uğurlu olması temennimizi kamuoyunun dikkatlerine arz ediyoruz” sözlerine yer verdi.