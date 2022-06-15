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Bayraktar AKINCI TİHA, KGK ile ilk atış testini başarıyla tamamladı

15.06.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorlu'dan TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen KGK-SİHA-82 mühimmatı ile havalanan AKINCI, Sinop açıklarında deniz üzerinde belirlenen koordinata yönelik ilk atış testini başarıyla gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), mühimmat entegrasyon sürecinde önemli bir aşamayı daha başarıyla tamamladı.

Baykar açıklamasına göre, 14 Haziran'da Çorlu'dan TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen KGK-SİHA-82 (Kanatlı Güdüm Kiti) mühimmatı ile havalanan Bayraktar AKINCI, Sinop açıklarında deniz üzerinde belirlenen koordinata yönelik gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı.

AKINCI'nın üzerindeki elektro-optik kamera ve yerde bulunan telemetri antenleri, 340 kilogram ağırlığındaki mühimmatın 30 kilometre uzakta bulunan hedefi yüksek hassasiyetle vurduğunu teyit etti.

Geçen günlerde Roketsan tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti ile deniz yüzeyindeki hedefe yönelik başarılı bir atış testi gerçekleştiren Bayraktar AKINCI, aynı zamanda milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunun da sahibi.

Test uçuşlarına devam eden Bayraktar AKINCI B TİHA, 11 Mart'ta gerçekleştirilen test uçuşunda 40 bin 170 feet yüksekliğe çıkarak havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırmıştı.

- 3 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı

29 Ağustos 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle envantere giren Bayraktar AKINCI TİHA'lar halihazırda güvenlik güçleri tarafından aktif olarak operasyonel görevlerde kullanılıyor. Şu ana kadar güvenlik güçleri envanterine 6 adet Bayraktar AKINCI TİHA girdi.

Bayraktar AKINCI TİHA için şimdiye kadar 3 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı.

Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar AKINCI TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor. İlk milli İHA ihracatını 2012'de gerçekleştiren Baykar, 2021'de 664 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatını tamamlayarak gelirlerinin yüzde 80'den fazlasını ihracattan elde etti.

Milli TİHA Bayraktar AKINCI'ya ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor.

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