Bayram baklavasında büyük hile! İçinden çıkanlar şaşırtıyor: Ustalar uyardı

Bayram sofralarında kaliteli baklava seçimi, hem tat hem de sağlık açısından kritik önem taşıyor. Ustalar, tüketicilerin alışveriş yaparken fıstığın renginden şerbetin yoğunluğuna kadar dikkat etmeleri gerektiğini önerdi.
Uzmanlar, tüketiciyi kandırmak için kullanılan malzemeleri şöyle sıralıyor:
Antep fıstığı yerine: Bezelye, yer fıstığı ve yeşil gıda boyası
Ceviz yerine: Bayatlamış veya kırık ceviz içi
Tereyağı yerine: Margarin
Şerbette: Glikoz şurubu kullanımı
Bu tür hileler, baklavanın hem tadını hem de sağlığını olumsuz etkileyebilir.
Tüketicilerin kaliteli baklavayı ayırt edebilmesi için bazı ipuçları bulunuyor:
Gerçek antep fıstığı ve iç malzeme: Canlı, doğal yeşil renkte
Hileli iç: Aşırı parlak, fosforlu yeşil tonlar
Ceviz kullanımı da benzer şekilde anlaşılabiliyor; taze ve kırılmamış ceviz kaliteli baklavanın göstergesi.
Gerçek baklava şerbeti: Hafif ve dengeli tat
Hileli şerbet: Aşırı yoğun ve yapışkan, genellikle glikoz şurubu içerir.
İyi baklava: İnce ince kat kat ayrılır, hamur gibi yapışmaz.
Kötü baklava: Katlar birbirine yapışık ve hamurumsu bir dokuya sahiptir.
Kaliteli baklava: Hafif, yağlı ama rahatsız edici olmayan bir his bırakır.
Hileli baklava: Boğazda yanma ve ağırlık hissi yapar.
