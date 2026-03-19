Bayram baklavasında büyük hile! İçinden çıkanlar şaşırtıyor: Ustalar uyardı

Bayram sofralarının vazgeçilmezi baklava, son yıllarda tüketiciyi yanıltan uygulamalarla gündemde. Usta baklavacılar, Antep fıstığı, ceviz ve tereyağı yerine düşük kaliteli ve hileli malzemelerin kullanıldığı baklavaların satışının arttığını belirtti. Özellikle bayram öncesi talebin yükselmesi, bazı üreticileri maliyeti düşürmeye yönlendiriyor. Baklava alırken dikkat edilmesi gerekenler...

Bayram sofralarında kaliteli baklava seçimi, hem tat hem de sağlık açısından kritik önem taşıyor. Ustalar, tüketicilerin alışveriş yaparken fıstığın renginden şerbetin yoğunluğuna kadar dikkat etmeleri gerektiğini önerdi.

HİLELİ BAKLAVADA SIKLIKLA KARŞILAŞILAN MALZEMELER

Uzmanlar, tüketiciyi kandırmak için kullanılan malzemeleri şöyle sıralıyor:

Antep fıstığı yerine: Bezelye, yer fıstığı ve yeşil gıda boyası

Ceviz yerine: Bayatlamış veya kırık ceviz içi

Tereyağı yerine: Margarin

Şerbette: Glikoz şurubu kullanımı

Bu tür hileler, baklavanın hem tadını hem de sağlığını olumsuz etkileyebilir.

HİLELİ BAKLAVA NASIL ANLAŞILIR?

Tüketicilerin kaliteli baklavayı ayırt edebilmesi için bazı ipuçları bulunuyor:

Gerçek antep fıstığı ve iç malzeme: Canlı, doğal yeşil renkte

Hileli iç: Aşırı parlak, fosforlu yeşil tonlar

Ceviz kullanımı da benzer şekilde anlaşılabiliyor; taze ve kırılmamış ceviz kaliteli baklavanın göstergesi.

ŞERBET KALİTESİ

Gerçek baklava şerbeti: Hafif ve dengeli tat

Hileli şerbet: Aşırı yoğun ve yapışkan, genellikle glikoz şurubu içerir.

HAMUR VE KATMANLAR

İyi baklava: İnce ince kat kat ayrılır, hamur gibi yapışmaz.

Kötü baklava: Katlar birbirine yapışık ve hamurumsu bir dokuya sahiptir.

TÜKETİM DENEYİMİ

Kaliteli baklava: Hafif, yağlı ama rahatsız edici olmayan bir his bırakır.

Hileli baklava: Boğazda yanma ve ağırlık hissi yapar.

