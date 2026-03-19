İftara ne pişirsem diyenlere: Ramazan’ın 29. gününe özel iftar menüsü hazır!

Ramazan’ın son gününde iftar sofralarınızı bu lezzetlerle taçlandırabilir, hem hafif hem doyurucu bir menüyle orucunuzu açabilirsiniz.

ZENCEFİLLİ MERCİMEK ÇORBASI

Malzemeler:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

3 diş rendelenmiş sarımsak

5-6 parça havuç

1 yemek kaşığı taze zencefil (rendelenmiş veya küçük kesim)

1 yemek kaşığı elma sirkesi

1 su bardağı mercimek (süzülmüş ve yıkanmış)

3 su bardağı tavuk suyu

1,5 su bardağı sıcak su

Yapılışı:

Tencerede zeytinyağını ısıtın, soğanı pembeleşene kadar kavurun. Ardından zencefil, havuç ve sarımsağı ekleyip kavurmaya devam edin.

Mercimek, tuz, karabiber ve sirkeyi ilave edin, tavuk suyu ve sıcak suyu ekleyip kaynatın.

Kaynadıktan sonra blender ile pürüzsüz hale getirin. Servise hazır.

BEYTİ KEBABI

Malzemeler:

Hamuru için: 2 adet yufka

Köfte için:

400 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 diş sarımsak

1 adet yumurta

1/2 çay bardağı galeta unu

1/2 çay kaşığı karabiber, tuz ve pul biber

Sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı domates rendesi

Tuz ve karabiber

Hamura sürmek için: 3 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı:

Soğan, yumurta ve sarımsağı rondodan geçirin. Kıyma ve diğer malzemelerle karıştırıp yoğurun.

Uzun ve yassı köfteleri fırın tepsisine dizin ve 190°C’de kızarana kadar pişirin.

Yufkaya tereyağı sürüp köfteleri yerleştirip rulo yapın, verev şeklinde dilimleyin ve tekrar fırına verin.

Sosu hazırlayıp kızaran beytilerin üzerine dökün. Yoğurtla servis edin.

KIRMIZI PANCAR SALATASI

Malzemeler:

3 adet küçük boy kırmızı pancar

1/2 demet dereotu (kıyılmış)

1 su bardağı mısır

4 adet kornişon turşu

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 adet limon suyu

Yapılışı:

Pancarları haşlayın ve küp küp doğrayın. Mısır, dereotu, turşu ve baharatları ekleyip karıştırın. Üzerini dereotu ile süsleyin.

ETİMEK TATLISI

Malzemeler:

Taban için: 12 dilim tuzsuz etimek

Şerbet için:

1,5 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

Muhallebi için:

2,5 su bardağı süt

4 yemek kaşığı toz şeker

3,5 silme yemek kaşığı un

1/2 yemek kaşığı mısır nişastası

1/2 paket vanilya

1/2 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

1 paket toz krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

2 adet çilek

1 tatlı kaşığı toz Antep fıstığı

Yapılışı:

Şerbeti kaynatın ve ılınmaya bırakın. Muhallebi malzemelerini kısık ateşte pişirip kenara alın.

Krem şantiyi süt ile çırpın. Tepsiye etimekleri dizin, şerbetin yarısı ile ıslatın, muhallebiyi dökün ve buzdolabında dinlendirin.

Üzerine krem şanti sürüp çilek ve Antep fıstığı ile servis edin.

AFİYET OLSUN!