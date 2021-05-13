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"Bayram Neşesi Mobil Otobüs Konserleri" Antalya sokaklarını renklendirdi

13.05.2021 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bayram Neşesi Mobil Otobüs Konserleri" Antalya sokaklarını renklendirdi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Bayram Neşesi Mobil Otobüs Konserleri" etkinliği, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen sokakları şenlendirdi.

Rengarenk süslenen araçlardan oluşturulan kortej ve mobil otobüs, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Kepez ve Konyaaltı ilçelerinin cadde ve sokaklarında tur attı.

Mobil otobüsteki mahalli sanatçılar, canlı performansları ile evlerinin balkon ve pencerelerinden bakan mahalle sakinlerine coşkulu anlar yaşattı.

Mahallelerde müzik sesini duyarak sokaklara çıkan çocukların seslendirilen şarkılara eşlik ettiği görüldü.

Mahalle sakinlerinden Şevval Ayhan, AA muhabirine, etkinlikten çok mutlu olduklarını belirterek, "Eve kapandığımız bir dönemde bu tür etkinliğe ihtiyacımız vardı. Belediyemize teşekkür ediyoruz." dedi.

Sena Tolu ise bayramı buruk bir şekilde kutladıklarını, belediyenin etkinliği sayesinde neşelendiklerini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı antalya

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