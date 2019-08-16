Bayram sonrası hafifleme zamanı

Diyetisyen Perihan Kılıç, Kurban Bayramı'nda kilo alan kişilere formuna dikkat etmeleri için tavsiyelerde bulundu. Sevdiklerimizle bir araya gelmeyi sağlayan Kurban Bayramı’nın, yeme düzeninde düzensizliklere neden olabileceğini söyleyen Dyt Kılıç, "Yoğun çalışma temposu sonrası tatilde güzel yemeklere dayanamayıp yemiş sonrasında da pişman hissediyor olabilirsiniz. Bayramda 1-3 kilo aldıysanız hemen sağlıklı beslenme programına başlayarak verme zamanı. Yeni alınan kiloyu vermek daha kolaydır. Battı balık deyip yemeye devam edilmemeli, şok diyetler, detoks suları ile bir hafta boyunca sürdürülebilir olmayan diyetler yapmak yerine kişiye uygun sağlıklı beslenme programı uygulanmalıdır" dedi.

ÖĞÜNLER ARASINDA 2,5-3 SAAT OLMASINA DİKKAT

Yatmadan önce veya kalkınca yapılacak ilk şeyin su içmek olması gerektiğini söyleyen Dyt Perihan Kılıç, "Öğünleriniz arasında 2.5-3 saat olmasına dikkat edin, maksimum 4 saat olsun. Son ara öğünü yatmadan 2 saat önce yapmış olmaya, yemekleri yavaş, küçük porsiyonlarda tüketmeye özen gösterin. Akşam yemeklerinizi çorba, salata, yoğurt gibi hafif öğün ile geçirebilirsiniz. Az yağlı ve az tuzlu yemekleri pişirip baharatla lezzetlendirebilirsiniz" şeklinde konuştu.