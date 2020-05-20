Bayram tatlılarında şeker uyarısı

Başkent'te 25 yıldır faaliyet gösteren tatlı imalathanesinde koronavirüse karşı gerekli tedbirler alınarak üretim yapılıyor. Çalışanlar önce hijyen koridorundan geçiyor, 20 saniye boyunca ellerini sabun ve suyla yıkıyor. Daha sonra dezenfektan işlemi uygulanıyor ve üretim yerine geçiliyor. Üretimde sosyal mesafe korunurak çalışılıyor. Bu konuda eğitim verilen çalışanlar, bone, maske ve eldiven takarak üretim yapıyor.

'KATKI MADDESİ KULLANMIYORUZ'

Firma sahibi Sedat Hacıismailoğlu, pandemi sürecinde işlerinde yarı yarıya bir düşüş olsa da bayram öncesi siparişleri yetiştirebilmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Hacıismailoğlu, salgına karşı tüm tedbirleri de aldıklarını belirterek, "Gıda mühendisimiz salgın sürecinde çalışanlarımıza temizlik önlemleri konusunda eğitimler verdi. Hijyen bandından geçmeyen hiçbir çalışanımız imalathaneye giremiyor. Biz şeker pancarı ile üretim yapıyoruz. Hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Un, şeker, sıvı yağ ve tereyağ kullanıyoruz. Halkımızın sağlığını düşünüyoruz. Eski bayramlara göre şuan yoğunluk yüzde 75 düşük. Bu durumu da devletimizin bize sağladığı programlardan yararlanarak, çalışanlarımızı mağdur etmemeye de çalışarak atlatmaya çalışıyoruz" dedi.