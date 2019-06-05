Bayrama özel 9 sağlıklı salata

Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, "Vitamin ve mineral deposu olan salata, aynı zamanda önemli bir diyet dostu. Salatayı ister yemeğinizin yanında ister ana öğün olarak da tüketebilirsiniz. Ancak birçok salata çeşidinin, içinde kullanılan malzemeler nedeniyle kalorisi oldukça yükselebiliyor! Bu nedenle salatanızın içerisine ekleyeceğiniz soslara çok dikkat edin. Aksi halde kilo olarak size geri dönebilir. En sağlıklısı saf zeytinyağı, limon ve isteğe göre biraz da elma sirkesi eklemektir” diyor. Birbirinden sağlıklı 9 salata tarifi bayram sofralarınıza renk katacak. İşte detayları;

1. Cevizli tulum peynirli roka salatası

1 porsiyonu yaklaşık 400 kcal içeriyor. Tam ve dengeli bir ana öğün yerine geçmesini sağlamak için yanında 1 dilim tam buğday ekmeği ile tüketebilirsiniz.

2. Tavuklu Sezar salata

1 porsiyon tavuklu sezar salata yaklaşık 450 kcal enerji veriyor. Mayonez yerine yoğurt kullanmak alacağınız kaloriyi düşürmenizi sağlıyor. Dengeli bir öğün için 2-3 adet kepekli kraker ile tüketebilirsiniz.

3. Buğdaylı mercimek salata

1 porsiyonu yaklaşık 280 kcal enerji veriyor. Yanında bir kase yoğurt veya ayran ile ana yemeğinizin yerine tüketebilirsiniz.