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Bayramda bu 7 beslenme kuralına dikkat!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 05.06.2019 11:43 | Son Güncelleme

Vücut düzeninin değiştiği bir aylık Ramazan’ın ardından, bayram süresince beslenmede aşırıya kaçmamak gerekiyor.

Bayramda bu 7 beslenme kuralına dikkat!

Bayramlar sofraların özenle donatıldığı, birbirinden leziz yemeklerin ve tatlıların afiyetle yendiği dönemlerdir. Sevdiklerinizle paylaştığınız sofralarda, yemek ve tatlı tüketiminde son derece dikkatli olup aşırıya kaçmamaya özen göstermeniz gerekiyor.

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Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, konuyla ilgili şunların altını çiziyor:

“Tüm yıl devam ettirilen beslenme alışkanlıklarının unutulup mide-bağırsak sisteminin dinlendirildiği bir ayı bitirmek üzereyiz. Ramazan ayının ardından gelen bayram döneminde, özellikle 1 ay boyunca mide-bağırsak sisteminde meydana gelen değişiklikler dikkate alınmadan aşırı ve dengesiz şekilde yemek yenilirse sağlık açısından ciddi sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle aşağıdaki 7 maddeye dikkat etmek bu dönemi sağlıklı ve sorunsuz şekilde atlatmak açısından çok önemlidir.”

Dr. Cem Arıtürk, bayramda beslenme konusundaki dikkat edilmesi gereken 7 maddeyi şu şekilde sıralıyor:

Karbonhidrat tüketiminizi kısıtlayın

Unlu mamuller ve şekerli besinler, özellikle insülin salınımını artırarak yemek yendikten kısa bir süre sonra kan şekerinin düşmesine ve tekrar acıkmaya neden olmaktadır. Bu nedenle öğünlerde ekmek, pilav, makarna ve tatlı gibi karbonhidrat içerikli gıdaları belirli miktarlarda tüketin.

Sütlü tatlıları ve doğal şekerlerle yapılmış tatlıları tercih edin

Hamurlu tatlılar hem içeriklerindeki un hem de şekerden dolayı, sütlü tatlılara oranla daha fazla karbonhidrat içermektedirler. Bununla birlikte sütlü tatlıların sindirim süreci de hamurlu tatlılara oranla daha kolaydır. Benzer şekilde hurma, kuru incir, kuru kayısı gibi doğal şeker kaynakları ile hazırlanmış tatlıların tüketilmesi daha sağlıklı bir seçim olacaktır.

Normal sıklıkta yemeye özen gösterin, gereğinde “hayır” demeyi bilin

Bayram ziyaretleri sırasında gidilen her yerde, ikram edilen yiyeceklerin yenmesi aşırı besin tüketimine neden olmaktadır. Bu nedenle mümkün olduğunca normal beslenme düzeninize uyacak ve öğün saatlerinize uygun olacak şekilde yemek yemeye çalışın. Mutlaka yemeniz gereken durumlarda da azar miktarlarda yemeye dikkat edin.

Özlenen öğün kahvaltıyı atlamayın

Bir aylık süreçte unutulan ve özlenen kahvaltı, bayram dönemindeki en önemli öğünlerden biridir. Sağlıklı, bol sohbetli, uzun ve keyifli bir kahvaltı sofrası hem düzenli bir beslenme hem de keyifli bir gün başlangıcı için vazgeçilmezdir.

Spor yapmayı ihmal etmeyin

Bayramda akraba, dost ziyaretleri gibi sebeplerle rutin günlük temponun değişmesi kaçınılmaz. Bununla birlikte beslenme miktarının da artıyor olduğu bir gerçek. Bu nedenle spor yapmak, bu dönemde ihmal edilebilir. En azından günlük yürüyüşlerin aksatılmaması, hem sindirimi kolaylaştırması hem de kilo almayı engellemesiyle sağlıklı bir bayram dönemi geçirmek açısından çok önemli.

Su içmeyi unutmayın

Bayram ziyaretleri sırasında çay, kahve, meşrubat tüketimi aşırı miktarlarda olabilmektedir. Buna bağlı olarak çarpıntı, kalp ritim bozuklukları, mide problemlerinin yaşanması olasıdır. Bu nedenle su dışı sıvıları belli miktarda tüketmeye ve günde en az 2,5-3 litre su içmeye özen gösterilmeli.

Ramazan döneminde yerleşen alışkanlıklar terk edilmeli

Enerji harcama olasılığımızın azaldığı, hormonal dengelerin kişiyi dinlenmeye yönlendirdiği akşam saatlerinde yemek yeme alışkanlığı bırakılmalı. Mümkünse akşam 20:00 sonrasında sadece dinlendirici ve sakinleştirici bitki çayları içilmeli.

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