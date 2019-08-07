Bayramda uçmak isteyenler soluğu Babadağ'da alıyor

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ, her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste yamaç paraşütüyle adrenalin dolu müthiş bir manzara keyfi yaşatıyor.

Adrenalin tutkunu tatilciler, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle 2 bin metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar geçiriyor. Her yıl on binlerce macera tutkununun atlayış yaptığı Babadağ, Kurban Bayramı tatilinde de yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Babadağ'ın yamaç paraşütünde dünyanın en iyileri arasında olduğunu söyledi.

Babadağ'dan yapılan kalkışın ardından 45 dakika gökyüzünden Fethiye, Kelebekler Vadisi, Göcek Koyları'nın izlenebildiğini anlatan Akçay, "Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 8 bin uçuş yapıldı. Bu bayramda uçuş sayısının 10 binin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Yerli turistin yanı sıra son zamanlarda Çin, Kore ve İngilizler yamaç paraşütüne yoğun ilgi gösteriyor. Türkler yakın zamanda daha çok ilgi göstermeye başladı." dedi.