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Bayramlaşmanın dijital adresi BiP

19.07.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayramlaşmanın dijital adresi BiP

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin iletişim platformu BiP, Kurban Bayramı'nda da bayramlaşmanın dijital adresi olacak.

Turkcell açıklamasına göre, bayramda sevdikleriyle fiziksel olarak bir araya gelemeyenler, BiP üzerinden ister sesli ister görüntülü olarak kolayca görüşüp bayramlaşabilecek. Üstelik dünya genelinde indirme rakamı 82 milyonu aşan BiP’in yeni sürümünde, HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşmelerdeki katılımcı sayısı 10'dan 15'e yükseldi. Böylece grup görüşmelerinde desteklediği kişi sayısını rakiplerinin yaklaşık iki katına çıkaran BiP, iş veya eğlence amaçlı toplantıların yanı sıra kalabalık ailelerin de buluşma ve bayramlaşma adresi olmaya devam edecek.

BiP kullanıcıları, ilgilerini çeken konularda 200’den fazla farklı kanal üzerinden BiP Keşfet'ten gündelik ihtiyaçlarını kolaylıkla hayata geçirebiliyor.

Kurban Bayramı için de BiP'in Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle uygulamaya geçirdiği "Küpe Sorgulama" servisinden büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kimlik bilgilerine anında ulaşabilecek. Satışa sunulan kurbanlıkların kulaklarındaki küpe numaralarını Tarım ve Orman Bakanlığı'nın BiP'teki "Küpe Sorgulama" servisinden sorgulayanlar; hayvanın cinsi, doğum yılı, yetiştiği il ve hangi çiftlikte yetiştirildiği gibi bilgilere kolayca erişebilecek. Kurbanlıklarla ilgili aşı ve ilaçlama bilgilerinin de sorgulandığı bu kanal sayesinde hayvanların kurbanlığa uygun olup olmadığı kolaylıkla öğrenilebilecek.

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