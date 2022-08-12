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Bayrampaşa'da su borusunun patlaması sonucu caddeyi su bastı

12.08.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrampaşa'da su borusunun patlaması sonucu caddeyi su bastı

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da, su borusunun patlaması nedeniyle caddeyi su bastı.

Alınan bilgiye göre, Cicoz Yolu Caddesi'ndeki su borusunun patlaması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu İSKİ'ye bildirdi.

Olay yerine gelen İSKİ ekipleri, yolu kazarak su borusuna müdahale etti.

Onarım için suya giren bir İSKİ personelinin yaşadığı zor anlar, kameralara yansıdı.

Caddede oluşan su birikintisi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa İSKİ su borusu

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