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Baywatch yıldızı vücudunu boyadı! Olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 15:31 | Son Güncelleme

Bir döneme damgasını vuran Baywatch dizisinde başrollerden biri olan 51 yaşındaki Donna D'Errico, hayır işi için kendini kırmızıya boyadı.

Baywatch yıldızı vücudunu boyadı! Olay oldu

Baywatch dizisinin efsane oyuncularından biri olan Donna D’Errico iyi bir amaç için kendini kırmızı boyadı. Dünya çapında insan ticareti kurbanlarına destek veren Painted Princess Project yardım kuruluşu için boyanan Donna’nın sınırlı sayıda basılan fotoğraflarından elde edilen gelir, hayır kurumuna bağışlanacak.

donna-errico-instagram

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla projeyi duyuran 51 yaşındaki D’Ericco, fit vücudunu gözler önüne serdi. Pek çok sosyal medya kullanıcısı ise ünlü oyuncunun 51 yaşında olduğuna inanamadı.


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