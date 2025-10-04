SPOR

Bazı takımlara şans dahi vermediler! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilme ihtimali hesaplandı... İşte sonuç!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta sonrası şampiyonluk tahminleri güncellendi. Euro Club Index verilerine göre kupanın en güçlü favorisi Real Madrid olurken, Galatasaray’ın şampiyonluk ihtimali de açıklandı. İşte detaylar...

Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta heyecanı geride kalırken, dev turnuvada takımların güncel şampiyonluk olasılıkları da belli oldu. Türkiye’yi Devler Ligi’nde temsil eden tek ekip olan Galatasaray, ikinci haftada sahasında İngiliz devi Liverpool’u 1-0 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini elde etmişti.

Bu sonuçla birlikte dikkatler, Avrupa kulüplerinin performanslarını istatistiksel olarak değerlendiren Euro Club Index’in yeni şampiyonluk tahminlerine çevrildi.

ZİRVE REAL MADRID'İN

Şampiyonlar Ligi’ni daha önce 9 kez kazanan Real Madrid, yüzde 15,1’lik oranla kupanın en güçlü favorisi konumunda. İspanyol devini yüzde 14,3 ile Paris Saint-Germain, yüzde 12,8 ile Arsenal takip ediyor. Dev kadroları ve form grafikleriyle bu üç ekip, turnuvanın en iddialı takımları olarak öne çıkıyor.

GALATASARAY’A DÜŞÜK İHTİMAL

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluk olasılığı ise yüzde 0,1 olarak açıklandı. Sarı-kırmızılılar Liverpool galibiyetiyle puanını 3’e yükseltmiş olsa da istatistiksel verilere göre kupayı kazanma ihtimali oldukça düşük seviyede.

BAZI EKİPLERE ŞANS DAHİ VERİLMEDİ

USG, PSV, Olympiakos, Kopenhag, Qarabağ, Bodo/Glimt, Slavia, Ajax, Pafos ve Kairat’ın ise Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon olma olasılığı 0 olarak gösterildi.

İŞTE 36 TAKIMLI LİSTE VE OLASILIKLAR:

1 - Real Madrid: 15.1%
2 - PSG: 14.3%
3 - Arsenal: 12.8%
4 - Barcelona: 11.9%
5 - Bayern: 9.7%
6 - Liverpool: 9.5%
7 - Manchester City: 8.9%
8 - Inter: 5.3%
9 - Chelsea: 2.6%
10 - Atletico: 1.9%
11 - Dortmund: 1.7%
12 - Newcastle: 1.2%
13 - Napoli: 1.2%
14 - Leverkusen: 1.1%
15 - Juventus: 0.6%
16 - Atalanta: 0.6%
17 - Tottenham: 0.4%
18 - Villarreal: 0.3%
19 - Sporting: 0.2%
20 - Frankfurt: 0.2%
21 - Marsilya: 0.2%
22 - Benfica: 0.1%
23 - Athşetic Bilbao: 0.1%
24 - Monaco: 0.1%
25 - GALATASARAY: 0.1%
26 - Club Brugge: 0.1%
27 - USG: 0%
28 - PSV: 0%
29 - Olympiakos: 0%
30 - Qarabağ: 0%
31 - Kopenhag: 0%
32 - Bodo/Glimt: 0%
33 - Slavia: 0%
34 - Kairat: 0%
35 - Ajax: 0%
36 - Pafos: 0%

Anahtar Kelimeler:
Devler Ligi son dakika galatasaray real madrid şampiyonlar ligi
