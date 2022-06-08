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BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün kimdir? Ömer Düzgün istifa mı etti?

08.06.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün flaş bir açıklamada bulundu. BB Erzurumspor’da Başkan Ömer Düzgün, Erzurumspor Tesislerinde gerçekleştirilen basın toplantısına ilişkin çıkan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün kimdir, istifa mı etti? İşte detaylar...

BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün kimdir? Ömer Düzgün istifa mı etti?

BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün Erzurumspor Tesislerinde yaptığı basın toplantısında konuştu. Takımının Spor Toto 1. Lig play-off maçlarında elenen ve Süper Lig’e çıkamamasına ilişkin konuşan BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün'ün açıklamalarının detayları merak konusu oldu. Peki BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün kimdir, istifa mı etti? Ayrıntılar haberimizde...

ÖMER DÜZGÜN KİMDİR?

Ömer Düzgün, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nü bitirmiştir.

Ömer Düzgün profesyonel iş hayatına 1997 yılında başladı.

Ömer Düzgün, 2007-2017 yılları arasında Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliğini yürüttü. Bir dönem Erzurumspor Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün evli ve dört çocuk babasıdır.

ÖMER DÜZGÜN İSTİFA MI ETTİ?

Spor Toto 1. Lig play-off maçlarında elenen ve Süper Lig’e çıkamayan BB Erzurumspor’da Başkan Ömer Düzgün, Erzurumspor Tesislerinde düzenlenen basın toplantısında istifa ettiğini duyurdu.

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