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BB Erzurumspor’da Obertan ve Eduok belirsizliği

FUTBOL HABERLERİ  | 26.06.2019 11:02 | Son Güncelleme

Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan BB Erzurumspor’da Gabriel Obertan’ın ve Samuel Emem Eduok’un takımda gelecekleri konusundaki belirsizlik devam ediyor.

BB Erzurumspor’da Obertan ve Eduok belirsizliği

Süper Lig’e veda ederek Süper Toto 1. Lig’e düşen BB Erzurumspor yıldız futbolcularını kadroda tutmak için mücadele veriyor. Takımın yıldız isimlerinden Obertan’ın sözleşmesinde yer alan 'Takım küme düşerse sözleşmesi fesh edilir' maddesi gereğince yıldız futbolcu serbest kaldı. Serbest kalan Obertan’a Süper Lig takımlarından teklifler bulunuyor. Mavi-beyazlı yönetim ise Obertan’a maaşına yüzde 15 zam yapıp takımda kalması için teklifte bulundu. 2 Temmuz’da yeni sezon için top başı yapacak olan BB Erzurumspor bu tarihe kadar yıldız futbolcunun cevabını bekleyecek olumsuz bir yanıt alınması üzerine ise alternatif olarak belirlenen isimler transfer edilecek.

Devre arasında Kasımpaşa’dan bedelsiz olarak transfer edilen Eduok ise yüksek maaşından dolayı elden çıkarılması planlanıyor. Gelecek sezon Eduok’un yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen BB Erzurumspor futbolcuya gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Bosna Hersek Milli Takımı'nın da kalesini koruyan kaleci Sehic ise takımdan ayrılmak istediğini Erzurum ekibine iletti. BB Erzurumspor deneyimli file bekçiye gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Öte yandan sezon sonu itibari ile Egemen Korkmaz, Ridge Munsy, Tolga Ünlü ve kiralık olarak transfer edilen Samed Ali Kaya’nın sözleşmeleri bitti. Takımın Norveçli santrforu Kristian Fardal Opseth ise sözleşmesini tek taraflı feshetmek.

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Anahtar Kelimeler:
Obertan Eduok bb erzurumspor Spor Toto Süper Lig

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