BB Erzurumspor’da Obertan ve Eduok belirsizliği

Süper Lig’e veda ederek Süper Toto 1. Lig’e düşen BB Erzurumspor yıldız futbolcularını kadroda tutmak için mücadele veriyor. Takımın yıldız isimlerinden Obertan’ın sözleşmesinde yer alan 'Takım küme düşerse sözleşmesi fesh edilir' maddesi gereğince yıldız futbolcu serbest kaldı. Serbest kalan Obertan’a Süper Lig takımlarından teklifler bulunuyor. Mavi-beyazlı yönetim ise Obertan’a maaşına yüzde 15 zam yapıp takımda kalması için teklifte bulundu. 2 Temmuz’da yeni sezon için top başı yapacak olan BB Erzurumspor bu tarihe kadar yıldız futbolcunun cevabını bekleyecek olumsuz bir yanıt alınması üzerine ise alternatif olarak belirlenen isimler transfer edilecek.
Devre arasında Kasımpaşa’dan bedelsiz olarak transfer edilen Eduok ise yüksek maaşından dolayı elden çıkarılması planlanıyor. Gelecek sezon Eduok’un yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen BB Erzurumspor futbolcuya gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.
Bosna Hersek Milli Takımı'nın da kalesini koruyan kaleci Sehic ise takımdan ayrılmak istediğini Erzurum ekibine iletti. BB Erzurumspor deneyimli file bekçiye gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Öte yandan sezon sonu itibari ile Egemen Korkmaz, Ridge Munsy, Tolga Ünlü ve kiralık olarak transfer edilen Samed Ali Kaya’nın sözleşmeleri bitti. Takımın Norveçli santrforu Kristian Fardal Opseth ise sözleşmesini tek taraflı feshetmek.
Beşiktaş’ta Halilagic ile yollar ayrıldı
Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
Trabzonspor, ayrılığı açıkladı
'Beşiktaş'ın kanını emiyorlardı, emmesinler dedik'
Eskişehirspor'a şok ceza
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yi açıkladı
Karaman’dan tam gün mesai
İşte Kupa Amerika'da çeyrek final eşleşmeleri
Renato Sanches sürprizi
İsveç çeyrek finalde
Eski spor bakanı hayatını kaybetti
İlhan Palut'la yola devam
Ozan için resmi görüşme! Tesislere gitti
G.Saray için sağlık kontrolünden geçti!
Fatih Terim'in istediği forveti açıkladı!
Milli futbolcu Kaan Ayhan evlendi
Juventus sözleşmesini uzattı
Borcu ödediler, küme düşmediler
Okuyucu Yorumları 0 yorum