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BB Erzurumspor’da Yücel İldiz dönemi sona erdi

07.03.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da Teknik Direktör Yücel İldiz ile yollar ayrıldı.

BB Erzurumspor’da Yücel İldiz dönemi sona erdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da üst üste puan kayıplarının yaşanmasının ardından Teknik Direktör Yücel İldiz ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

BB Erzurumspor’un başında 6 lig maçına çıkan İldiz bu maçların sadece 1’inde galibiyet sevinci yaşarken, geriye kalan 5 maçtan 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı.
Sezona Erkan Sözeri yönetiminde başlayan BB Erzurumspor Yücel İldiz’in ardından bu sezon takımın başına 3. hocasını getirmeye hazırlanıyor.

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