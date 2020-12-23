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BB Erzurumspor-Denizlispor: 1-2 (Maç sonucu)

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 23.12.2020 18:13 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor, deplasmanda BB Erzurumspor'u 2-1 yendi; yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak ile ikinci maçını da kazandı.

BB Erzurumspor-Denizlispor: 1-2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 14. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Yukatel Denizlispor karşılaştı.

Erzurum'daki maçı konuk ekip 2-1 kazandı.

Yukatel Denizlispor'a galibiyeti getiren golleri 36 ve 55'te Hugo Rodallega kaydetti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un golünü 69'da Emrah Başsan attı.

Yeni teknik direktör Yalçın Koşukavak ile çıktığı iki lig maçını da kazanan Yukatel Denizlispor, puanını 12'ye yükseltti.

Bu sezonki ikinci teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile de yollarını ayıran ve Yukatel Denizlispor maçına Şenol Fidan yönetiminde çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da kötü gidişi sürüyor.

Ligde üst üste 5. yenilgisini alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 9 puanda kaldı.

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