Como Başkanı Mirwan Suwarso ve beraberindeki heyet, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti. Görüşmenin ardından iki kulüp arasındaki geleceğe yönelik ilişkilerle ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

"BÖYLE BİR KARAR ALDIK"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Como'nun kısa sürede alt liglerden yükselerek önemli bir noktaya gelmesinin dikkat çekici olduğunu belirtti. İki kulüp arasındaki görüşmede deneyim paylaşımının ön plana çıktığını ifade eden Özbek, gelecekte ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi.

Özbek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Como çok başarılı bir kulüp. Çok kısa bir süre içerisinde 4. Lig'den yükselerek üst ligde yer almaları son derece önemli. Birbirimizle tecrübelerimizi paylaştık. Onların bu kadar kısa sürede bu kadar uzun bir mesafeyi nasıl katettiklerini konuştuk. Bundan sonraki süreçte Como ile Galatasaray arasındaki ilişkileri geliştireceğiz. Böyle bir karar aldık. Geleceğe yönelik ilişkilerimizi geliştireceğimizden bahsediyorum. Özellikle İtalya'da ve aynı zamanda Endonezya'da… Kendilerine başarılar diliyorum."

COMO BAŞKANI'NDAN GALATASARAY'A ÖVGÜ

Como Başkanı Mirwan Suwarso da Galatasaray yönetimi tarafından ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sarı-kırmızılı kulübün köklü geçmişine vurgu yapan Suwarso, ziyaretin kendileri açısından önemli bir deneyim olduğunu belirtti.

Suwarso, "Başkan tarafından burada ağırlanmak benim için gerçekten büyük bir onur. Galatasaray, böylesine köklü bir tarihe sahip kulüp. Como ise Avrupa kupalarında, hatta ligde bile henüz kendini geliştirme ve bu seviyelere alışma sürecinde olan bir kulüp. Buraya gelerek hem Başkan'dan hem de takımların yönetim kadrolarından çok şey öğrenmeyi umuyoruz." dedi.

SUWARSO'DAN GALATASARAY PAYLAŞIMLARI

Ziyaretin ardından Como Başkanı Mirwan Suwarso, sosyal medya hesabından Rams Park ve Mekteb-i Sultani temalı fotoğrafları paylaştı.

İki kulüp arasındaki görüşmenin ardından gelen paylaşımlar da dikkat çekti.