BB Erzurumspor - Galatasaray maçı -5 derecede oynanacak

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. İki takım arasında Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak müsabaka, zorlu hava koşullarında geçecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, mücadelenin oynanacağı saat 19.00’da hissedilecek hava sıcaklığının -5 derece, nemin ise yüzde 81 olması olması bekleniyor.
Galatasaray havanın soğuk olmasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'na maç saatinin daha erkene alınması için başvuru yapmıştı. Fakat sarı-kırmızılıların bu talebi yayıncı kuruluş ve ev sahibi takımın olumsuz görüşleri gerekçesiyle kabul edilmedi. (İHA)
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