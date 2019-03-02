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BB Erzurumspor - Galatasaray maçı -5 derecede oynanacak

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.03.2019 14:28 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak BB Erzurumspor-Galatasaray maçında hissedilecek hava sıcaklığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre -5 derece olacak.

BB Erzurumspor - Galatasaray maçı -5 derecede oynanacak

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. İki takım arasında Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak müsabaka, zorlu hava koşullarında geçecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, mücadelenin oynanacağı saat 19.00’da hissedilecek hava sıcaklığının -5 derece, nemin ise yüzde 81 olması olması bekleniyor.

Galatasaray havanın soğuk olmasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'na maç saatinin daha erkene alınması için başvuru yapmıştı. Fakat sarı-kırmızılıların bu talebi yayıncı kuruluş ve ev sahibi takımın olumsuz görüşleri gerekçesiyle kabul edilmedi. (İHA)

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Spor Toto Süper Lig bb erzurumspor Galatasaray Meteoroloji Genel Müdürlüğü Erzurum Kazım Karabekir Stadı

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