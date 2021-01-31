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BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü maç sonucu: 1- 0

31.01.2021 16:11 | Son Güncelleme:
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BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü maç sonucu: 1- 0

Süper Lig'in 22. haftasında BB Erzurumspor, MKE Ankaragücü’nü ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Mesut Bakkal'ın takımı BB Erzurumspor ile Mustafa Dalcı'nın çalıştırdığı MKE Ankaragücü kozlarını paylaştı.

Maçın tek golü 64. dakikada Novikovas'ın asistinde Cenk Ahmet'ten geldi. Mavi-beyazlılarda Petrus Boumal 74'te rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışı kaldı.

MKE Ankaragücü'nde ise Endri Cekici, 90+8. dakikada El Kabir'e yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü. Konuk ekipte maç bitiminde itirazlarını sürdüren Joseph Paintsil de kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Erzurumspor puanını 20'ye çıkarttı ve 18. sırada kendine yer buldu. Ankaragücü ise 18 puanla 20. sırada yer aldı. Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, Sivasspor deplasmanına gidecek. Ankaragücü BAY geçecek.

BB ERZURUMSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ

Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Hakan Yemişken xx

BB Erzurumspor: Szumski xxx, Leo Schwechlen xxx, Teikeu xx, Da Costa xxx, Murat Uçar xxx, Boumal xx, Omolo xx (Osman dk. 46 xxx), Emrah Başsan xx (Novikovas dk. 62 xx), Aatıf Chahechouhe xx (Gökhan dk. 85 ?), Cenk Ahmet xxx (Hasan dk.85 x), Ricardo Gomes xx (El Kabir dk.62 xx)
Yedekler: Göktuğ, Kayacan, Özgür, Oltan, Darri
Teknik Direktör: Mesut Bakkal

MKE Ankaragücü: Korcan xx, Pinto xx, Erdi xx, Ali Kaan xx (Endri dk. 89 ?), Sarlija xx (Borven x), Atakan xx, İbrahim Akdağ xx, Lobzhanidze xx, Diousse xx (Alper Potuk dk. 60 xx), Paintsil xx, Badji xx
Yedekler: Friedrich, Pazdan, Şahverdi, Alperen, Voca, Berke, Embiya,
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Gol: Cenk Ahmet (dk. 64) (BB Erzurumspor)
Kırmızı kartlar: Boumal (dk. 74) (BB Erzurumspor). Endri (dk. 90+8), Joseph Paintsil (Maç bitimi) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Omolo, Chahechouhe, El Kabir, Novikovas, Hasan (BB Erzurumspor) İbrahim Akdağ, Badji, Diousse, Sarlija (MKE Ankaragücü)

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