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BB Erzurumspor Ricardo Gomes’i transfer etti

ERZURUMSPOR HABERLERİ  | 01.10.2020 10:49 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 28 yaşındaki golcü Ricardo Jorge Pires Gomes'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ricardo Gomes Erzurumspor'umuzda, camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

Daha önce Nacional, Vitoria Guimaraes ve Partizan formaları giyen Ricardo Gomes, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah takımında oynadı.

Transferi tren yolculuğu videosu ile duyurulan Yeşil Burun Adalı 28 yaşındaki forvetin kısa sürede Erzurum'a gelmesi bekleniyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hayırlı olsun camiamıza.Çok canlar yakacağız inşallah bu sene.
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