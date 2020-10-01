BB Erzurumspor Ricardo Gomes’i transfer etti

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ricardo Gomes Erzurumspor'umuzda, camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.
Daha önce Nacional, Vitoria Guimaraes ve Partizan formaları giyen Ricardo Gomes, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah takımında oynadı.
Transferi tren yolculuğu videosu ile duyurulan Yeşil Burun Adalı 28 yaşındaki forvetin kısa sürede Erzurum'a gelmesi bekleniyor.
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