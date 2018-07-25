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BBC: Andre Ayew, Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere (Andre Ayew kimdir?)

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.07.2018 21:08 | Son Güncelleme

Premier Lig ekiplerinden Swansea City'de forma giyen Andre Ayew, Fenerbahçe'ye gitmek için kulübünden izin alarak kamptan ayrıldı.

BBC: Andre Ayew, Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere (Andre Ayew kimdir?)

BBC'de yer alan habere göre; Andre Ayew, kiralık olarak transfer olacağı Fenerbahçe için sağlık kontrollerinden geçmek üzere Swansea City'nin hazırlık kampından ayrıldı.

BBC'nin haberine göre Fenerbahçe ile Swansea, yapılan pazarlıklar mutlu sonla noktalandı. Andre Ayew ve menajeriyle sürdürülen görüşmelerde de taraflar her konuda anlaştı.

F.Bahçe'nin Ayew için Swansea'ye 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceği, oyuncuya ise 3.5 milyon Euro'ya imza attıracağı iddia edilmişti.

Geçtiğimiz sezon devre arasında West Ham United'tan 18 milyon Pound karşılığında Swansea'ye transfer olan Ayew, takımın küme düşmesinin ardından ayrılmak istediğini açıklamıştı.

ANDRE AYEW KİMDİR?
Gana asıllı Andre Ayew 1989 Fransa'da doğdu. Futbola 1860 Münih takımının altyapısında başladı. 1998'e kadar burada top oynayan Ayew, 1999'da Gana'da babasının sahip olduğu Nania kulübünde top koşturmaya devam etti. 6 yıl burada top oynayan 28 yaşındaki futbolcu 2005 yılında Fransa'ya geri döndü ve Marsilya alyapısına gitti.

Burada 2007 yılında profesyonel olan Ayew beklediğini bulamadı ve 2008'de Lorient'e, 2009'da ise Arles'e kiralandı.2010 yılında tekrar Marsilya'ya dönen başarılı futbolcu takımın vazgeçilmez isimlerinden oldu. Sergilediği futbolla büyük kulüplerin dikkatini çeken Ganalı futbolcu. Marsilya forması altında 209 maçta 60 gol ve 25 asist üretti.

2015 yılında Swanse City'e bonservissiz transfer olan Andre Ayew bir yılın ardından 24.1 milyon bonservis bedeliyle West Ham United'a transfer oldu ama beklenen performansı sergileyemedi. 2018'İn Ocak ayında Swansea eski öğrencisi için 22,8 milyon geri ödeyerek takıma dahil etti.

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