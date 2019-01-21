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BBC, Fenerbahçe'nin kötü gidişatını masaya yatırdı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.01.2019 11:51 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'ye BBC merceği!. İngiliz Devlet Televizyonu BBC'nin internet sitesinde Fenerbahçe'nin son durumu masaya yatırıldı ve eski Avrupa devinin krizde olduğunu vurgulandı.

BBC, Fenerbahçe'nin kötü gidişatını masaya yatırdı

BBC'nin haber yorumunda eski Avrupa devinin krizde olduğu kaydedildi. Kulüp Başkanı Ali Koç'un, "Sezon başında kötü bir senaryo yazsaydık bu kadar olmazdı" sözlerine göndermede bulunulan yazıda, Sarı Lacivertliler'in lider Başakşehir'in 22 puan gerisinde olduğu vurgulandı.

21 şampiyonluğu bulunan Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'nin 19 şampiyonlukla Süper Lig'de en çok mutlu sona ulaşan ekip olduğu belirtilirken, küme düşme hattındaki Sarı Lacivertliler'in 1959'da başlayan ligde hiç küme düşmediği ifade edildi. Bu tablo, Premier Lig'le kıyaslanırken, "Düşünün Liverpool veya Arsenal, Premier Lig'de düşme potasında, o zaman resmi görürsünüz." denildi.

Feanerbahçe'nin kötü performansında sıradan yabancı oyuncular alınmasının da etkili olduğunu kaydedildi ve şu yoruma yer verildi, "Fenerbaheçe; Jay-Jay Okocha, Pierre van Hooijdonk, Alex, Nicolas Anelka, Roberto Carlos ile son yıllarda Dirk Kuyt, Nani ve Robin van Persie gibi ünlü yabancı oyunculara sahipti. Şimdi zorlanan Fenerbahçe takımında Liverpool'un eski defans oyuncusu Martin Skrtel, Spurs golcüsü Roberto Soldardo, Swansea'den kiralık Andre Ayew ve Leicester'in rekor transferi Islam Slimani (kiralık) ve Fransız Mathieu Valbuena var."

Fenerbahçe ile sezona başlayan Phillip Cocu'nun PSV ile 3 yıl Hollanda Şampiyonluğu yaşadağı hatırlatılırken, Sarı Lacivertliler'in Hollandalı ile çıktığı 10 lig maçının 5'ini kaybettiği vurgulandı.

UEFA Finansal Fair Play kurallarının Fenerbahçe'nin harcamalarını kısıtladığı kaydedilen yazıda, bu nedenle kulübün genç oyunculara ve daha az bilinen yeteneklere yöneldiği, Ersun Yanal'ın gelişinin ardından durumun tersine dönebileceği yönünde bir düşünce olduğu ve Yanal'ın 20. şampiyonluğu hedeflediği kaydedildi.

(NTV Spor)

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