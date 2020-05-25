BBC First kanalı 27 Mayıs'ta Tivibu'da

İSTANBUL (AA) - Dünyaca ünlü dizilere ev sahipliği yapan BBC First, 27 Mayıs'ta Tivibu üzerinden Türkiye'de ilk defa yayına başlayacak.

Türk Telekom'un açıklamasına göre, şirket, BBC Studios'un premium drama kanalı BBC First'ü, Türkiye’de ilk defa Tivibu platformuyla izleyicilerle buluşturacak.

BBC First, Türkiye'ye özel bir akışla, 27 Mayıs'ta Türkçe altyazıyla İngilizce olarak yayına başlayacak. Ödüllü yıldızların yer aldığı orijinal ve yenilikçi İngiliz dramaları yayınlayan BBC First, BBC Earth, BBC World News ve CBeebies'in ardından BBC Studios'un Türkiye'deki dördüncü kanalı olacak.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Türk Telekom'un TV/OTT İçerik ve Platform Yönetimi Direktörü Ziyad Varol, dünya çapında bir medya ve yayın devi ile iş birliği yapmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını bildirdi.

Tivibu'nun 5 yıl önce BBC'nin belgesel kanalı BBC Earth'ü Türkiye ile tanıştıran ilk platform olduğunu anımsatan Varol, şu açıklamalarda bulundu:

"Şimdi de BBC First ile, Tivibu izleyicisine BBC'nin en yeni ve en popüler dizi içeriğini sunmaktan heyecan duyuyoruz. Listemize yeni ilkler eklemeye ve BBC imzalı kaliteli yapımları Türkiye'de önce Tivibu izleyicilerine sunarak müşterilerimizi değerli hissettirmeye devam edeceğiz. Diğer yandan Türk Telekom ile yapılan yeni anlaşma kapsamında BBC EARTH ve BBC World News kanalları da 2,5 yıl daha yayında olacak."