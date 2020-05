BBC First kanalı 27 Mayıs'ta Tivibu'da

BBC First, Türkiye'ye özel bir akışla, 27 Mayıs'ta Türkçe altyazıyla İngilizce olarak yayına başlayacak. Ödüllü yıldızların yer aldığı orijinal ve yenilikçi İngiliz dramaları yayınlayan BBC First, BBC Earth, BBC World News ve CBeebies'in ardından BBC Studios'un Türkiye'deki dördüncü kanalı olacak.

Canlandırdığı Dr. Strange, Sherlock gibi karakterlerle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Benedict Cumberbatch'in unutulmaz performansına ev sahipliği yapan Bir Ayrılık Hikayesi: Brexit filminin yanı sıra, Oscar Ödüllü Olivia Colman ve Dominic West gibi sıra dışı oyuncuların bir araya geldiği Victor Hugo'nun klasik romanından uyarlanan Sefiller (Les Miserables) gibi yapımlar da BBC First ile Türkiye’deki izleyicileriyle buluşuyor.

The Mallorca Files, Traces, Father Brown, Death in Paradise, Call the Midwife, Shakespeare and Hathaway ve The Durrells gibi birbirinden popüler yapımlar da BBC First ile ekranlara geliyor.

İş birliğiyle Tivibu kullanıcıları Doctor Foster, The Collection, SS-GB, New Blood gibi birçok yapımın tüm bölümlerine Tivibu Go uygulaması Seç İzle Servisi üzerinden ulaşabilecek. BBC First ekranlarında yer alan diziler de gösterimi tamamlandıkça Seç İzle servisinde olacak.