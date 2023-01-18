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BBC'nin canlı yayınında porno sesleri! Milyonlarca insana porno sesi dinlettiler! İngiltere bu olayla sallanıyor...

18.01.2023 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük televizyondan kanallarından olan BBC, futbol yayını sırasında duyulan porno sesleri nedeniyle özür diledi. Wolves ve Liverpool arasında oynanan FA Cup maçının ardından yayın yapan Gary Lineker, çıkan o seslerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapmak zorunda kaldı.

BBC'nin canlı yayınında porno sesleri! Milyonlarca insana porno sesi dinlettiler! İngiltere bu olayla sallanıyor...

İngiltere'nin en büyük kanallarından BBC'de daha önce yaşanmamış bir olay meydana geldi. Efsane golcü Gary Lineker'in sunuculuğunda yapılan programda porno sesleri duyuldu. Yaklaşık 15 saniye boyunca devam eden bu sese engel olamayan reji büyük bir skandal yaşadı.

ŞAŞKINA DÖNDÜ! "BU BİR ŞAKA MI?"

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Eski İngiliz golcü Gary Lineker, o anlarda soğukkanlılığını koruyamadı ve büyük bir şaşkınlık yaşadı. Lineker, "O sesin nereden geldiğini bilmiyorum. Stüdyonun içerisinden geliyor. Şu an duyup duymadığınızdan emin değilim ama müdahale edilmesi gerekiyor..." dedi.

SABOTAJ YAPILDIĞINI AÇIKLADI

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Lineker daha sonra, bariz bir sabotaj eylemi olarak, setin arkasında bantlanmış bir telefon bulduklarını duyurdu. Sesin bu telefondan çıktığını söyleyen Lineker, o fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

BBC AÇIKLADI: ÖZÜR DİLERİZ

BBC, yaşanan bu olayın ardından bir açıklama yaparak, “Bu akşam canlı yayın sırasında rahatsız olan tüm izleyicilerden özür dileriz. Bunun nasıl olduğunu araştırıyoruz.” şeklinde bir yazı paylaştı.


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