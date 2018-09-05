MAGAZİN

BBC'nin yeni dizisi Wanderlust olay yarattı

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.09.2018 16:30 | Son Güncelleme

İngiltere'de BBC ekranlarında ilk bölümü yayınlanan Wanderlust adlı dizi, cinsel içerikli sahneleri nedeniyle sosyal medyada gündem oldu

BBC'nin yeni dizisi Wanderlust olay yarattı

BBC'nin çok konuşulan yeni dizisi Wanderlust'ın ilk bölümü dün İngiltere'de yayınlandı.

İngiliz kanalı BBC'nin yeni draması, daha yayınlanmadan içerdiği cinsel içerikli sahneler nedeniyle olay yaratmıştı.

Dün ilk bölümü yayınlanan dizide, Toni Collette'in hayat verdiği Joy Richards karakterinin seks sahneleri sosyal medyada çokça konuşuldu.

Dizide Joy, kocası Alan ile cinsel hayatlarını canlandırmaya çalışıyor.

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Çift, açık evlilik yaşamaya karar veriyor ve başkalarıyla da görüşmeye başlıyorlar.
Dizide Joy Richards, yüzme kursundan tanıştığı bir adamla yakınlaşıyor.

Wanderlust'taki yoğun cinsellik içerikli sahneler BBC için ilk olma özelliği taşıyor.

Dizide başrolleri başarılı oyuncu Toni Collette ve Steven Mackintosh paylaşıyor.

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bbc Wanderlust Wanderlust seks sahneleri

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