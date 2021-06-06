YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. BBP Genel Başkanı Destici Afyonkarahisar'da yeni anayasa ve erken seçim tartışmalarını değerlendirdi:

BBP Genel Başkanı Destici Afyonkarahisar'da yeni anayasa ve erken seçim tartışmalarını değerlendirdi:

06.06.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Milletin de 'erken seçim' diye bir talebi ve derdi olmadığını görüyoruz. Zaten teknik olarak da bunun mümkün olmadığı ortada. Çünkü daha normal süresine iki yıldan fazla zaman var, Sayın Cumhurbaşkanı niye Türkiye'yi seçime götürsün" - "Türkiye'nin yeni sivil demokratik bir anayasaya kavuşması gerektiğini ifade ediyoruz"

1/

AFYONKARAHİSAR (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Milletin de 'erken seçim' diye bir talebi ve derdi olmadığını görüyoruz. Zaten teknik olarak da bunun mümkün olmadığı ortada. Çünkü daha normal süresine iki yıldan fazla zaman var, Sayın Cumhurbaşkanı niye Türkiye'yi seçime götürsün." dedi.

Destici, Afyonkarahisar'da bir termal otelde düzenlenen Genişletilmiş Divan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de yeni anayasa, seçim kanunu, siyasi partiler yasası, sistem tartışmalarının çok hızlı ve güncel bir şekilde devam ettiğini söyledi.

"BBP olarak kurulduğumuz günden bu yana Türkiye'nin bu darbe anayasasından kurtulması gerektiğini, demokratik ve hukuk temelli kuvvetler ayrılığının tam olarak hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladık" ifadesini kullanan Destici, milletin refah düzeyinin gelişmesi için öncülük edecek, milletin her bir ferdinin özgürce, inanç hürriyetini yaşayabileceği, Türk kültürünün İslam ahlakının ruhunu alan bir anayasa yapılması gerektiğini vurguladı.

Parti olarak bu konuda yapılan bütün değişiklikleri desteklediklerini belirten Destici, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugüne kadar maalesef kökten yeni bir anayasa yapmak mümkün olmadı. Bunun için daha önceki tartışmalara baktığımızda ilk dört madde tartışması hep ön plandaydı. Ama bugün görüyoruz ki ilk dört maddeyle ilgili büyük bir problem yok. Yani PKK'nın siyasi uzantıları dışında buraya itirazı olan yok. Ufak tefek düzeltmeler, bir takım tanımlamalarla ilgili teklifi olanlar var ama kökten 'biz ilk dört maddeye karşıyız' diyen ya da 'bu kırmızı çizgimizdir' diyen, yani değişmesi anlamında söylüyorum bir teklifte de bulunan yok. Peki bugünkü anayasa yeni anayasa çalışmalarını tıkayan şey nedir, diye baktığımızda tamamen sistem tartışmaları olduğunu görüyoruz."

- "Türkiye'nin yeni sivil demokratik bir anayasaya kavuşması gerektiğini ifade ediyoruz"

Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa çalışmalarına olumlu cevap vermeyen parti ya da ittifakların gerekçesinin sistem olduğunu söyledi.

Bu durumun aşılabileceğini vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Türkiye yeni bir sistem değişikliğine gittiği zaman pek çok seçimi peş peşe yaşamak zorunda. Peki bunu kaldırabilecek durumda mıyız? İçinden geçtiğimiz şartlar, pandemi şartları, dış politikadaki gelişmeler, ekonomideki gelişmeler bütün bunları değerlendirdiğimizde peş peşe yaşanacak 4-5 seçimi kaldırabilecek durumda mıyız? İçinden geçtiğimiz yıllar, süreçler buna imkan verebilir mi? Bunu sağlayabilir mi? Bu zorlamayla yapılabilir ama buradan devlet de ülke de millet de zararlı çıkar kanaatindeyiz. Türkiye'nin yeni sivil demokratik bir anayasaya kavuşması gerektiğini ifade ediyoruz."

BBP olarak seçimlerin zamanında yapılmasını Türkiye'nin hayrına olduğunu düşündüklerini anımsatan Destici, şunları söyledi:

"Milletin de 'erken seçim' diye bir talebi ve derdi olmadığını görüyoruz. Zaten teknik olarak da bunun mümkün olmadığı ortada. Çünkü daha normal süresine iki yıldan fazla zaman var, Sayın Cumhurbaşkanı niye Türkiye'yi seçime götürsün. Meclis, Cumhur İttifakı, iktidar tarafı bunu yapmayacağına göre muhalefet tarafına baktığımızda yani Cumhur İttifakı dışındaki sayıya baktığımızda bunun tamamının toplamının 250 civarında olduğunu görüyoruz. Meclisin seçim kararı alabilmesi için 360'ın üzerinde bir sayıya ihtiyacı var. Onun için bu tartışmalar neden çıkartılıyor ve neden Türkiye'nin zamanı buralarda harcanıyor bunu hem anlamakta güçlük çekiyoruz hem doğru bulmuyoruz."

Destici, Cumhur İttifak'ının bir üyesi olarak AK Parti heyetiyle görüşmelerde bulunduklarını ve her iki yasanının demokratikleşmesini istediklerini belirtti.

Seçim barajının sıfırlanması gerektiğine dikkat çeken Destici, "Yeni sistemde temsilde adaletin daha da güçlenmesi için ve demokrasilerin vazgeçilmezi siyasi partilerin hayatını daha güçlü bir şekilde devam ettirmesi için seçim barajının sıfırlanması lazım. 5-7-3 gibi rakamları konuşmanın hiçbir manasının olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar'da konuştu:İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar'da konuştu:
İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıİzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 7 Haziran Pazartesi

İmsak
03:37
Sabah
05:26
Öğle
13:02
İkindi
16:56
Akşam
20:27
Yatsı
22:09

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Pazartesi

Görgülü Fuar Eczanesi
Merkez
Seyhan Eczanesi
Merkez
Ümıt Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Basmakci
Bızım Eczanesi
Bolvadin
Eylül Eczanesi
Dazkiri
Defne Eczanesi
Dinar
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'de yüksek hızlı tren şantiyesinde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'de yüksek hızlı tren şantiyesinde incelemelerde bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kırıkkale'de bacağına kene yapışan kadın hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'de bacağına kene yapışan kadın hastaneye kaldırıldı

Bursa'da silahının kazara ateş alması sonucu vefat eden polis memuru Kars'ta toprağa verildi

Bursa'da silahının kazara ateş alması sonucu vefat eden polis memuru Kars'ta toprağa verildi

İzmir Körfezi'nden scooter, ayakkabı, cam ve plastik atığa kadar yüzlerce çöp çıktı

İzmir Körfezi'nden scooter, ayakkabı, cam ve plastik atığa kadar yüzlerce çöp çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.