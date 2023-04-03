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BBP Genel Başkanı Destici, Hatay'da afetzedelerle iftarda buluştu:

03.04.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bugüne kadar yapılanlara bakıldığında, İzmir, Van, Elazığ depremi ve diğer bütün afetlerin ardından devletin mutlaka telafi edecek işler ve hizmetler yaptığını, bu depremde de yapacağını bildirdi.

BBP Genel Başkanı Destici, Hatay'da afetzedelerle iftarda buluştu:

Destici, depremlerden etkilenen Hatay'ın Belen ilçesinde, Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı tarafından kurulan iftar çadırında, yemek dağıttığı depremzede ailelerle iftar yaptı.

BBP ve Alperen Ocakları üyelerinin, 6 Şubat tarihinden beri depremin etkilediği illerde var güçleriyle çalıştığını aktaran Destici, yaralar tamamen sarılıncaya kadar çalışmaya devam edeceğini dile getirdi.

Bir takım kişilerin sosyal medyada üzerinden oluşturmaya çalıştığı algıya rağmen, depremzede vatandaşların devletin ve milletin kendilerine ne denli açık yüreklilikle sahip çıktığının farkında olduğunu vurgulayan Destici, benzer afetlerin tekrar yaşanmamasını diledi.

Destici, afetzedeler için hızla konteyner ve çadır kentler kuran, ayni ve nakdi desteklerde bulunan devletin kısa süre içinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde on binlerce konutun temelini attığını anlattı.

Bir yıl içinde 300 binden fazla konut yapılarak depremzedelere teslim edileceğini ifade eden Destici, "İnşallah bir sene sonra, yıkılan evlerinizin yerine yapılacak yeni ve daha güzel evlerde oturacaksınız. Elbet kaybettiğimiz canları geri getiremeyiz. Ama onun dışındaki her şeyi, her kaybınızı telafi edecek, her ihtiyacınızı karşılayacak büyük ve güçlü bir devletimiz var, Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Asla yalnız değilsiniz ve bu süreci asla yalnız geçirmeyeceksiniz." diye konuştu.

"CUMHUR İTTİFAKI MİLLETİMİZİN GELECEĞİ İÇİN BİR ARAYA GELDİ"

Destici, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin, başta deprem bölgesi olmak üzere ülke genelindeki yatırımların devamı açısından da önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"14 Mayıs'ta biliyorsunuz bir seçim var. Bu seçimler bütün bu hizmetlerin tamamlanması için önemli bir süreç. Bugüne kadar yapılanlara baktığımızda, İzmir, Van, Elazığ depremi, diğer bütün afetlerin ardından devletimiz mutlaka telafi edecek işler ve hizmetler yaptı. Bu depremde de yapacak. Bu işlerin yarım kalmaması gerekiyor. Bunun için biz sizlere güveniyoruz. Cumhur İttifakı partileri, devletimizin varlığının devamı, ülkemizin üniter yapısı ve birliğinin muhafazası, milletimizin geleceği, refahı, istiklali ve istikbali için bir araya geldi. Sizler için bir araya geldik ve inanıyorum ki sizler de bunun idrakindesiniz. Cumhur İttifakımızın adayı biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnşallah sizin desteğiniz ve duanızla onu da ilk turda seçtireceğiz ve milletvekili seçimlerinde de yine mecliste çoğunluğunu devam ettirmesini sağlayacağız."

Destici, Belen ilçesindeki çadır kenti de ziyaret ederek depremzedelerle sohbet etti.

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