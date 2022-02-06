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BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Anı Evi'ni ziyaret etti

06.02.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Anı Evi'ni ziyaret etti

SİVAS (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyündeki "Anı Evi"ni ziyaret etti.

Anı evini gezen Destici, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit liderleri Yazıcıoğlu'nu rahmet, minnet ve şükranla yad ettiğini söyledi.

Elmalı'ya ilk kez Muhsin Yazıcıoğlu'nun babasının vefatı dolayısıyla geldiğini anlatan Destici, "Burası BBP, benim, arkadaşlarım ve şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşları için önemli, kıymetli ve değerli bir yer." dedi.

Yazıcıoğlu'nun doğduğu, çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği evin çok değerli olduğunu vurgulayan Destici, "Arkadaşlarımla bu ziyareti gerçekleştirmiş olmaktan büyük memnuniyet duydum. Burayı güzelleştiren, buranın yapılmasına büyük katkısı olan, daha doğrusu projenin sahibi Sivas Valiliğimize, İl Özel İdaremize ve başta Sayın Valimiz olmak üzere emeği geçen herkese şahsım ve BBP camiası adına teşekkür ediyorum. Bizler hem Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasını hem de hatırasını yaşatacağız. Bu anı evi de onun hatırasını yaşatacağımız eserlerden bir tanesi." diye konuştu.

Destici, açıklamanın ardından anı defterini imzaladı.

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