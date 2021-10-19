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  4. BBP Genel Başkanı Destici'den bazı büyükelçilere tepki:

BBP Genel Başkanı Destici'den bazı büyükelçilere tepki:

19.10.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Başta ABD olmak üzere 10 ülke büyükelçisinin, sözde hukukun üstünlüğü ve demokrasi vurgusu yaparak Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması yönünde yaptığı çağrı nitelikli pervasız açıklama, Türk milletine edepsizlik, devletimize ve yargımıza yönelik aşağılık bir hadsizliktir"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 10 ülke büyükelçisinin, Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde yaptığı "pervasız" açıklamaların, Türk milletine, devletine ve yargısına karşı edepsizlik ve aşağılık bir hadsizlik olduğunu belirtti.

Destici, bazı büyükelçiliklerin, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu açıklamalara tepki gösteren Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Başta ABD olmak üzere 10 ülke büyükelçisinin, sözde hukukun üstünlüğü ve demokrasi vurgusu yaparak Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması yönünde yaptığı çağrı nitelikli pervasız açıklama, Türk milletine edepsizlik, devletimize ve yargımıza yönelik aşağılık bir hadsizliktir. Hukukun üstünlüğü, yargı kararlarının uygulanması, adaletin tecellisi ve demokrasimizin gelişmesi için mücadele eden Büyük Birlik Partisi olarak her şeyden önce bu ukalalara Türk yargısının bağımsızlığına halel getirecek çirkin tavırlarından vazgeçmelerini tavsiye ediyoruz."

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