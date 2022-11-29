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BDSM temalı çocuk reklamı skandalı sonrası Kim Kardashian'a büyük tepki! Açıklama geldi ama...

29.11.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lüks moda markası Balenciaga, çocuk modellere BDSM fantezilerinde kullanılan aksesuarların giydirildiği peluş ayı şeklinde bir çanta taşıtarak dünay gündemine bomba gibi düştü. Reklam yüzü olan Kim Kardashian'ın uzun süre sessiz kalması ise herkesi çıldırttı. Ünlü isim sonradan bir açıklama yapmasa da açıklama sosyal medya kullanıcılarına yeterli gelmedi. İşte o reklama dair yaşananlar...

BDSM temalı çocuk reklamı skandalı sonrası Kim Kardashian'a büyük tepki! Açıklama geldi ama...

Balenciaga, BDSM temasını çocuk modellerle sunarak bir reklam çekince dünya gündemine bomba gibi düştü. Yoğun tepkiler üzerine tüm platformlardan kaldırılan reklam kampanyasında, BDSM aksesuarları giydirilmiş oyuncak ayıları tutan çocuklar ve bir çocuk pornografisi davasına ilişkin Yüksek Mahkeme kararının görüntüsü yer alıyordu.

Görüntüleri görenler reklamı "İğrenç" ve "Sapıkça" buldu. Marka bu tepkilerin ardından reklamları geri çekti ve özür diledi.

Markanın reklamları geri çekmesi yeterli bulunmazken markanın yüzü olan Kim Kardashian'a da gözler çevrildi. 4 çocuk annesi olan Kim uzun süre sessiz kalınca büyük tepki gördü.

Ekran Alıntısı

Kardashian, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "4 çocuk annesi olarak, rahatsız edici görüntüler karşısında sarsıldım" dedi.

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Ekran Alıntısı

KİM KARDASHİAN NEDEN SESSİZ KALDIĞINI AÇIKLADI

Realite şov yıldızı, "Birkaç gündür sessizliğimi korumamın nedeni, Balenciaga'nın son kampanyasından iğrenmemem veya öfkelenmemem değil, bunun nasıl gerçekleşmiş olabileceğini anlamak için ekipleriyle konuşma fırsatı bulmak istememdi" diye ekledi.

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Kardashian şu anda markayla ilişkisini yeniden değerlendirdiğini, bunu da daha en başından hiç yaşanmaması gereken bir şeyin sorumluluğunu üstlenmeye istekli olmalarına ve çocukları korumak için atmalarını beklediği adımlara dayandırdığını söyledi.

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