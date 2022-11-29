BDSM temalı çocuk reklamı skandalı sonrası Kim Kardashian'a büyük tepki! Açıklama geldi ama...

Balenciaga, BDSM temasını çocuk modellerle sunarak bir reklam çekince dünya gündemine bomba gibi düştü. Yoğun tepkiler üzerine tüm platformlardan kaldırılan reklam kampanyasında, BDSM aksesuarları giydirilmiş oyuncak ayıları tutan çocuklar ve bir çocuk pornografisi davasına ilişkin Yüksek Mahkeme kararının görüntüsü yer alıyordu.

Görüntüleri görenler reklamı "İğrenç" ve "Sapıkça" buldu. Marka bu tepkilerin ardından reklamları geri çekti ve özür diledi.

Markanın reklamları geri çekmesi yeterli bulunmazken markanın yüzü olan Kim Kardashian'a da gözler çevrildi. 4 çocuk annesi olan Kim uzun süre sessiz kalınca büyük tepki gördü.

Kardashian, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "4 çocuk annesi olarak, rahatsız edici görüntüler karşısında sarsıldım" dedi.

KİM KARDASHİAN NEDEN SESSİZ KALDIĞINI AÇIKLADI

Realite şov yıldızı, "Birkaç gündür sessizliğimi korumamın nedeni, Balenciaga'nın son kampanyasından iğrenmemem veya öfkelenmemem değil, bunun nasıl gerçekleşmiş olabileceğini anlamak için ekipleriyle konuşma fırsatı bulmak istememdi" diye ekledi.

Kardashian şu anda markayla ilişkisini yeniden değerlendirdiğini, bunu da daha en başından hiç yaşanmaması gereken bir şeyin sorumluluğunu üstlenmeye istekli olmalarına ve çocukları korumak için atmalarını beklediği adımlara dayandırdığını söyledi.



