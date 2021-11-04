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Bebeğini kucağına almak için gün sayan Özge Özpirinçci'den şaşırtan itiraf!

04.11.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan güzel oyuncu Özge Özpirinçci, Aslıhan Doğan Turan'ın konuğu oldu. Özpirinçci, bir döneme damga vuran Kadın dizisi hakkında, şaşırtan bir itirafta bulundu.

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Özge Özpirinçci'den şaşırtan itiraf!

Güzel oyuncu Özge Özpirinçci, Aslıhan Doğan Turan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Özel hayatından kariyerine dair pek çok samimi açıklamada bulunan Özpirinçci'nin Kadın dizisine dair söyledikleri, izleyiciyi şaşırttı.

''İNSANLARIN DUYGULARINI KULLANIYORMUŞ GİBİ HİSSETTİM''

Özge Özpirinçci, duygusal senaryosuyla bir döneme damga vuran ve seyirciyi gözyaşlarına boğan Kadın dizisi hakkında şu ifadeleri kullandı:

Sokakta insanlar bana sarılıp ağlıyordu. Sanki insanların duygularını kullanıyormuş gibi hissettim. Ben, bu anlattığım hikayeyle, insanların duygularını suistimal mı ediyorum? Bunu çok tartıştım kendi kafamda. Sonra dedim ki hayır! Aslında ben insanların bastırdığı duyguları yüzeye çıkartabilmeleri, anılarını canlandırabilmeleri, bu yaşadıkları şeyin olağan olduğunu görebilmeleri için bir kanal açmaya çalışıyorum. Kendimi o şekilde ikna ettim. Çünkü öbür türlü yapamazdım... Bana sarılıp ''Benim hikayemi anlatıyorsun'' diyen çok fazla insan vardı.

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Özge Özpirinçci'den şaşırtan itiraf!

Özge Özpirinçci, senarist Hande Altaylı'ya bu konuda sitem ettiğini söyleyerek, ''Ne zaman biri bana sarılıp ağlasa, Hande'ye 'Senin yüzünden oldu' derdim'' itirafında bulundu.

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Özge Özpirinçci'den şaşırtan itiraf!

GERÇEKTEN DE HASTALANDI

Kadın dizisinde hayat verdiği 'Bahar' karakterinin hastalıkla mücadele ettiğini hatırlatan oyuncu, ''1 sene boyunca ağzımdan şu cümle çıktı: Ben hastayım, tedavi olmam lazım. Beyin, aradaki farkı bilmiyor. Birinci senenin sonunda kan değerlerim, oynadığım karakterin kan değerleri gibi oldu. Her şeyim yerler bir oldu. Doktora gittiğimde doktor şok oldu.'' sözleriyle, diziyi çektiği dönem, gerçekten de hastalandığını anlattı.

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Özge Özpirinçci'den şaşırtan Kadın dizisi itirafı!

Hamilelik sürecinden de bahseden Özge Özpirinçci, çok fazla erik yediğini, hatta gece yarısı bir anda canının vişneli şeker çektiğinden söz etti. Özpirinçci, ani aşermeler yüzünden, sevgilisi Burak Yamantürk ile gece yarısı şeker aramaya çıktıklarını anlattı.

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Özge Özpirinçci'den şaşırtan itiraf!

YÜZÜNÜ SİVİLCE BASTI

Hamileliğin ilk başlarında yüzünde oluşan sivilcelerden söz eden güzel oyuncu, yüzündeki değişimleri kafasına takmadığını, bu nedenle süreci rahatlıkla atlattığını anlattı.

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Özge Özpirinçci'den şaşırtan itiraf!

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Anahtar Kelimeler:
Burak Yamantürk Özge Özpirinçci
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