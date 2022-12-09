Bebek arabasında yanan Ahmet zor günleri atlatıp okullu oldu

Eskişehir'de 5 yıl önce 2 yaşındayken içinde bulunduğu bebek arabasının yakılması sonucu ağır yaralanan ve aradan geçen süreçte 14 kez ameliyat edilen Ahmet Sevinç, eğitim hayatına gecikmeli de olsa başladı.

Atilla ve Fatma Sevinç çiftinin tek çocuğu olan ve 2017 yılında down sendromlu 13 yaşındaki akrabalarının ateşle oynarken içinde bulunduğu bebek arabasını yakması sonucu ağır yaralanan 7 yaşındaki Ahmet, özellikle yüzünde ve elinde yangından kalan izlerin silinmesi ve sağlığına kavuşabilmesi için devlet kurumları ile hayırseverlerin destekleriyle 11'i İstanbul'da olmak üzere 14 kez ameliyat edildi.

Aradan geçen 5 yıllık süreçte büyük ölçüde iyileşerek birinci sınıf öğrencisi olan Ahmet, ailesi, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla geleceğe umutla bakıyor.

Anne Fatma Sevinç, AA muhabirine, oğlunun ameliyatlarının devam edeceğini söyledi.

Ahmet'in bu yıl bir hayırsever iş insanının maddi desteğiyle okula başladığını belirten Sevinç, şöyle konuştu:

"Okula ilk başladığı dönemlerde biraz zorlandık. Daha sonra öğretmenleri ve arkadaşları sayesinde okulunu ve öğrenmeyi çok seviyor. Bu zamana kadar Ahmet'in sağlığına kavuşması için destek olan devlet büyüklerimizin yanı sıra iş insanlarına ve halkımıza teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Onlar olmasaydı Ahmet ne durumda olurdu, tahmin edemiyorum. Oğlumun büyüdüğünde iyi bir mesleğinin olmasını istiyorum. Her şeyin bir zorluğu vardır. Çevresel olarak yaşadığımız sorunları ve zorlukları zamanla atlattık."

"UMARIM ÇOCUĞUMUZ ÜLKESİNE YARARLI BİREY OLUR"

Hurdacılık yaparak ailesinin geçimini sağlayan baba Atilla Sevinç de evladının sağlığına kavuşması için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini söyledi.

Sevinç, "Herkesin evladı kendine can ciğerdir. Uzun tedavinin ardından evlat sahibi olabildik. Talihsiz bir kazanın ardından 5 yıldır çocuğumuzun sağlığı ile ilgili elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Büyüdükçe topluma kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Umarım çocuğumuz büyür, güzel bir yerlere ulaşır, ülkesine yararlı bir birey olur." diye konuştu.

Kentteki özel bir okulda bu yıl eğitime başlayan Ahmet Sevinç de okulunu, öğretmenlerini ve arkadaşlarını çok sevdiğini belirtti.

Beşiktaşlı olduğunu ve futbol oynamak istediğini anlatan Ahmet, "Beşiktaş kulübünü gezmek, futbolcu ağabeylerimle tanışmak istiyorum. Bir hayalim de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak. Cumhurbaşkanımızla tanıştığımız zaman onun ellerinden öpmek, ona sarılmak istiyorum." dedi.

Sınıf öğretmeni Mehtap Yasak ise Ahmet'in çok zeki ve başarılı bir öğrenci olduğunu anlatarak, geçirdiği operasyon nedeniyle okula biraz geç başlamasına rağmen çok çabuk ilerleme sağladığını kaydetti.

Ahmet için düzenlenen yardım kampanyalarında görev alan Elem Keskin ve Zübeyde Büyükyıldız da kendilerine destek olan hayırseverlere teşekkür etti.

