Bebek Otel konusu büyüdükçe büyüdü! Ali Koç ve Fatih Terim'den geceye dair olay yaratacak açıklamalar

Spor kamuoyunda Ali Koç ile Okan Buruk arasında Bebek Otel'de yaşandığı iddia edilen diyaloglar gündemdeki yerini korurken, gazeteci İbrahim Seten konuya dair Ali Koç’un ekibinden gelen yeni bilgileri aktardı. Öte yandan dün gece yayında Fatih Terim ile bu konu hakkında konuştuğunu belirten Seten, Terim'in "Bana da yaptılar. Önce el sıkıştılar, öpüştüler sonra laf söylediler" dediğini aktardı...

Burak Kavuncu

İbrahim Seten, geçtiğimiz günlerde Bebek Otel'de Fenerbahçe eski Başkanı Ali Koç ile Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un karşılaşması ve orada konuşmaları hakkında gündem olacak açıklamalar yaparken, bu kez de sonrasındaki sürece dair yorumlarda bulundu. Seten, dün gece Fatih Terim'in konuya dair açıklamalarını anlatırken, bir yandan da Ali Koç'un olayın ardından fikirlerini duyurdu. İşte detaylar...

"ERDEN TİMURLA İGİLİ NE DÜŞÜNÜYORSAM, OKAN BURUK İÇİN DE..."

Bebek Otel konusu büyüdükçe büyüdü! Ali Koç ve Fatih Terim den geceye dair olay yaratacak açıklamalar 1

Tv 100 ekranlarında Kale Arakası programında konuşan gazeteci İbrahim Seten yine gündem belirleyecek açıklamalarda bulundu. Seten, "Ali Koç’un ekibinden gelen bilgiye göre; Ali Koç, 'Olayla ilgili en ufak pişmanlığım yok. Ben hayatımı Galatasaray'ın içindeki çürük elmalarla mücadeleye adadım. Bu durumu ortaya çıkarmak için de elimden geleni yaptım.
Yapı dediğimiz unsurlarla ilgili, Türk futbolunu kaosa sürükleyen herkesin karşısında olacağım. Ben Erden Timur ile ilgili ne düşünüyorsam, Okan Buruk için de aynı şeyi düşünüyorum. Kalabalıkta ayrı, tenhada ayrı tavırlarından rahatsız oluyorum' demiş." diye iddia etti.

FATİH TERİM'DEN TELEFON İDDİASI! "HER ZAMAN DENK GELMEZ BUNLAR..."

Bebek Otel konusu büyüdükçe büyüdü! Ali Koç ve Fatih Terim den geceye dair olay yaratacak açıklamalar 2

Dün gece Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in kendisini aradığını dile getiren Seten, olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

"Fatih Terim aradı bugün beni. Ne oldu orada, anlatsana senin ağzında da duyayım dedi. Anlattım. Abi dedim sana denk gelse şey olurdu gibisnden konuştum. Her zaman denk gelmez bunlar, keşke denk gelseydi. Yani onun tavrı hemen aksiyona reaksiyon şeklinde. Bana da yaptılar. Önce el sıkıştılar, öpüştüler sonra laf söylediler.

Bir gün öpüşmüşler galiba stadta mı ne ama 1 saat sonra Samandıra da sokak kabadayısı diye açıklamalarda bulunmuş. Başka şeyler de söyledi ama onu anlatmıcam." ifadelerinde bulundu.

GALATASARAY'DAN ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMA GELMİŞTİ...

Galatasaray Spor Kulübü resmi sitesinden Fenerbahçe eski Başkanı Ali Koç'a yönelik açıklama yayınladı. Galatasaray, Ali Koç'un sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'u tehdit ettiğini öne sürerken, söz konusu ifadelerin yalnızca bireysel değil, kulübün tamamına yönelik olduğunu vurguladı.

"BU ÜLKENİN SPORU SENDEN BIKTI ALİ KOÇ!"

Bebek Otel konusu büyüdükçe büyüdü! Ali Koç ve Fatih Terim den geceye dair olay yaratacak açıklamalar 3

Bebek Otel konusu büyüdükçe büyüdü! Ali Koç ve Fatih Terim den geceye dair olay yaratacak açıklamalar 4

NE OLMUŞTU?

Bebek Otel konusu büyüdükçe büyüdü! Ali Koç ve Fatih Terim den geceye dair olay yaratacak açıklamalar 5

Gazeteci İbrahim Seten'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalara göre; Erden Timur'un gözaltına alındığı gece İstanbul'un ünlü mekanı Bebek Otel'de tansiyon tavan yaptı. İddiaya göre Fenerbahçe Eski Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk mekanda karşılaştı.

Bebek Otel konusu büyüdükçe büyüdü! Ali Koç ve Fatih Terim den geceye dair olay yaratacak açıklamalar 6

Seten, Ali Koç'un bu karşılaşma sırasında Okan Buruk'a karşı sert bir tavır takındığını belirtti. Koç'un, başarılı teknik adama parmak sallayarak, "Senin de sıran gelecek" minvalinde tehditvari bir cümle kurduğu iddia edildi.

Seten, Okan Buruk'un Ali Koç'a, “Niye böyle konuşuyorsun, ben sana ne yaptım?” diyor ama Ali Koç söyleyip gidiyor." sözlerini söylediğini ifade etmişti.

