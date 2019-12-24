Bebeklerde kazaya bağlı 100 ölümden 7'si nefes borusuna kaçan yabancı cisimden

Özhasenekler, yaptığı açıklamada, nefes borusuna yabancı bir cismin kaçması anlamına gelen "yabancı cisim aspirasyonları"nın çocukluk çağında sık görülen, ölümle sonuçlanabilen bir durum olduğunu söyledi. Yabancı cisim aspirasyonlarda erken tanı ve uygun ilk yardım müdahalesinin hayati öneme sahip olduğunun altını çizen Özhasenekler, "Özellikle 1-3 yaş arası çocuklarda daha sık görülmektedir. Literatürde aynı yaş grubu çocuklarda kazalara bağlı ölümlerin yüzde 7'sinden yabancı cisim aspirasyonları sorumludur." diye konuştu.

Özhasenekler, küçük çocuklarda yemek parçaları, şekerlemeler, çerez ve çekirdek, minik oyuncaklar ve parçaları, metal para, boncuk ile kalem kapaklarının en çok bu soruna yol açan maddeler olduğuna dikkati çekti. Özellikle, çocukların konuşurken, ağlarken, yürürken ağızlarına yiyecek madde, oyuncak ve parçalarını almalarının, bu cisimlerin nefes borusuna kaçma riskini artırdığına işaret eden Özhasenekler, şu bilgileri verdi:

"Yabancı cisim aspirasyonlarına bağlı tıkanıklıklar, en sık soluk borusunda görülmektedir. Yabancı cisim aspirasyonları klinik olarak kısmi veya tam tıkanıklık şeklinde klinik bulgu verebilir. Kısmi tıkanıklıkta hastalarda öksürük, nefes darlığı, hırıltılı solunum şikayetleri sık görülürken, tam tıkanıklıkta hasta öksüremez, hava açlığı içerisindedir. Genellikle erken dönemde uygun öykü ile tanı konan yabancı cisim aspirasyonlarına, gerek ilk yardım anlamında gerekse hastane şartlarında müdahale edilebilmesine rağmen, öykünün tam olarak bilinemediği durumlarda akciğer enfeksiyonu, astım gibi klinik durumlar ile karışabilir."