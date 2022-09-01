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Bedavaya yıldız transferi! Fenerbahçe, Chelsea'den ayrılan Ross Barkley için devreye girdi!

01.09.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında arabam.com Konyaspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönen Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına hız verilmişti. Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda harekatını sürdüren sarı - lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim geldi. Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig devi Chelsea'den ayrılan orta saha oyuncusu Ross Barkley ile ilgilendiği ifade edildi.

Bedavaya yıldız transferi! Fenerbahçe, Chelsea'den ayrılan Ross Barkley için devreye girdi!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona 'şampiyonluk' parolasıyla giren ve teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde geride kalan 4 haftada 7 puanla 5. sırada yer alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Santrfor transferi için gündemine aldığı Maxi Gomez'i Trabzonspor'a kaptıran sarı - lacivertliler, Mauro Icardi ve Luis Muriel isimlerine kanca atmıştı.

FENERBAHÇE İÇİN SÜRPRİZ İDDİA

Fenerbahçe'de santrfor transferi için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, orta saha için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

ROSS BARKLEY GELİŞMESİ

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Sarı - lacivertlilerin, Chelsea ile sözleşmesinin bitmesinin ardından herhangi bir kulüple anlaşmayan Ross Barkley için harekete geçtiği belirtildi.

ÖNCELİK OYUNCU SATIŞI

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Kanarya'nın oyuncu satışını gerçekleştirmesi halinde İngiliz futbolcuyu kadrosuna katmak için temaslara başlayacağı aktarıldı.

RANGERS DA İSTİYOR

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Temmuz 1'de boşa çıkan 28 yaşındaki oyuncu için İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers'ın da devrede olduğu ifade edildi.


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