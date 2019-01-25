Bedelli askerlik bu kez caps'lere konu oldu

Etkilerinin hala devam ettiği bedelli askerlikle ilgili dikkat çeken paylaşımlar yapan sosyal medya kullanıcıları bakın bu kez neler paylaştı...

İşte sosyal medyayı sallayan capsler

Sosyal medyada bedelli ile ilgili pek çok komik caps paylaşıldı.

Ülke gündeminde gerilerde kalmış gibi görünse de sanal alemde ses getirmeye devam eden bedelli askerlik bu kez capslere konu oldu.