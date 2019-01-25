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Bedelli askerlik bu kez caps'lere konu oldu

Betül Kurucu Betül Kurucu
KOMİK  | 25.01.2019 08:57 | Son Güncelleme

Karar aşamasındayken ülkenin en çok tartışılan konusu haline gelen bedelli askerlik, sosyal medyanın gündeminde kalmaya devam ediyor.

Etkilerinin hala devam ettiği bedelli askerlikle ilgili dikkat çeken paylaşımlar yapan sosyal medya kullanıcıları bakın bu kez neler paylaştı...

İşte sosyal medyayı sallayan capsler

Sosyal medyada bedelli ile ilgili pek çok komik caps paylaşıldı.
Ülke gündeminde gerilerde kalmış gibi görünse de sanal alemde ses getirmeye devam eden bedelli askerlik bu kez capslere konu oldu.
Sosyal medya kullanıcıları bakın bedelli askerlikle ilgili neler kaleme aldı...
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Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik caps sosyal medya

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