Beden eş anlamlısı nedir? Beden kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe, tarihi boyunca ilişki içerisinde olduğu medeniyetlerin dillerinden etkilenmiştir. Böylece başka dillerden kelimeleri kendi haznesine almıştır. Beden kelimesi Arapça kökenlidir. Arapça "bdn" kökünden gelen ve “1. (uzuvlar ve baş hariç) insan gövdesi, torso" anlamına gelen "badan" kelimesinden evrilmiştir. Aynı zamanda beden kelimesinin "kale duvarı" anlamı da Türkçeye özgü bir anlamdır.

Beden ne demek?

TDK'ye göre de beden kelimesi şu anlamları taşımaktadır:

Canlı varlıkların maddi bölümü, vücut

Vücudun, baş, kol ve bacak dışında kalan bölümü, gövde

Giysilerde ölçü

Kale duvarı

Beden kelimesini cümle içerisinde şu şekillerde kullanabilirsiniz:

Bu kıvrak bedeniyle öyle dans ediyordu ki, izleyenler bir daha istiyordu.

Bu elbisenizin bedeni size biraz büyük değil mi?

Bu işleri yapabilmek sana bir beden büyük gelir delikanlı.

Beden kelimesinin eş anlamı nedir?

Beden kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük sayısı birden fazladır:

Vücut

Cisim

Gövde

Üst

Üzeri

Eğin

Bedenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Uzun zamandır oturduğu için vücudu uyuşmuştu.

Bu ne biçim bir üst böyle?

Gövdesi ağrıdığı için akşam erken yatmıştı ama uyuyamamış.

Sandalyedeki örtülü cisim hareketsizliğini koruyor.

Gece sıcak olduğu için üzerine hiçbir şey örtmeden uyudu.

Elbisem eğnime dar geliyor.



