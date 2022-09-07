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Beden eş anlamlısı nedir? Beden kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

07.09.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok uzun yıllardır dilimizde olan beden kelimesi aslen Arapça kökenlidir. Zaman içerisinde beden kelimesiyle aynı anlama gelen kelimeler de türemiştir. Peki, beden kelimesinin eş anlamı nedir?

Beden eş anlamlısı nedir? Beden kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe, tarihi boyunca ilişki içerisinde olduğu medeniyetlerin dillerinden etkilenmiştir. Böylece başka dillerden kelimeleri kendi haznesine almıştır. Beden kelimesi Arapça kökenlidir. Arapça "bdn" kökünden gelen ve “1. (uzuvlar ve baş hariç) insan gövdesi, torso" anlamına gelen "badan" kelimesinden evrilmiştir. Aynı zamanda beden kelimesinin "kale duvarı" anlamı da Türkçeye özgü bir anlamdır.

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Beden ne demek?

TDK'ye göre de beden kelimesi şu anlamları taşımaktadır:

  • Canlı varlıkların maddi bölümü, vücut
  • Vücudun, baş, kol ve bacak dışında kalan bölümü, gövde
  • Giysilerde ölçü
  • Kale duvarı

Beden kelimesini cümle içerisinde şu şekillerde kullanabilirsiniz:

  • Bu kıvrak bedeniyle öyle dans ediyordu ki, izleyenler bir daha istiyordu.
  • Bu elbisenizin bedeni size biraz büyük değil mi?
  • Bu işleri yapabilmek sana bir beden büyük gelir delikanlı.
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Beden kelimesinin eş anlamı nedir?

Beden kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük sayısı birden fazladır:

  • Vücut
  • Cisim
  • Gövde
  • Üst
  • Üzeri
  • Eğin

Bedenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Uzun zamandır oturduğu için vücudu uyuşmuştu.
  • Bu ne biçim bir üst böyle?
  • Gövdesi ağrıdığı için akşam erken yatmıştı ama uyuyamamış.
  • Sandalyedeki örtülü cisim hareketsizliğini koruyor.
  • Gece sıcak olduğu için üzerine hiçbir şey örtmeden uyudu.
  • Elbisem eğnime dar geliyor.
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