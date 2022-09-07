Belge eş anlamlısı nedir? Belge kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Belge kelimesi, Moğolcada "resmi alamet, damga” anlamına gelen belge kelimesiyle eş kökenlidir. Bu kelime ise Eski Türkçede işaret, alamet anlamına gelen "belgü" sözcüğünden evrilmiştir. Dil devrimi döneminde Türkçeleşen belge kelimesinin önceki zamanlarda, Moğolcadan geçtiği tahmin ediliyor. Ancak nihayetinde belge kelimesi, Türkçe kökenlidir. Dilimizde ilk defa "belgü" şeklinde Divan-i Lugati't-Türk eserinde görülmüştür. Bu eserde "işaret, alamet" anlamında kullanılmıştır.

Belge kelimesinin anlamı nedir?

Belge kelimesi TDK'ye göre birden fazla anlam taşımaktadır. Bu anlamlar ise şu şekildedir:

Bir gerçeğe tanıklık eden yazı

Fotoğraf

Resim

Film

Vesika

Doküman

Belge kelimesinin cümle içerisinde kullanımına da şu örnekler verilebilir:

Elindeki belgeler ile çok ciddi bir cinayeti kanıtladı.

Sınava girebilmen için giriş belgeni yazdırman gerekiyor.

Kanıtlayabileceği bir belge bulunmadığı için polis anlattıklarını delil saymaz.

Belgenin eş anlamlıları nelerdir?

Belge kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

Vesika

Evrak

Doküman

Belgenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Belge kelimesinin eş anlamlılarıyla şu şekilde cümleler oluşturabilirsiniz:

Bir vesikalık çektirmek için fotoğrafçıya gitmişti.

Ayşe dokümanlarını aldıktan sonra ofisime geldi.

Ofise gitmeden önce evrakları evdeki yazıcıdan çıkartmıştı.



