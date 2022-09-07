Belge eş anlamlısı nedir? Belge kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Belge kelimesi, Moğolcada "resmi alamet, damga” anlamına gelen belge kelimesiyle eş kökenlidir. Bu kelime ise Eski Türkçede işaret, alamet anlamına gelen "belgü" sözcüğünden evrilmiştir. Dil devrimi döneminde Türkçeleşen belge kelimesinin önceki zamanlarda, Moğolcadan geçtiği tahmin ediliyor. Ancak nihayetinde belge kelimesi, Türkçe kökenlidir. Dilimizde ilk defa "belgü" şeklinde Divan-i Lugati't-Türk eserinde görülmüştür. Bu eserde "işaret, alamet" anlamında kullanılmıştır.
Belge kelimesi TDK'ye göre birden fazla anlam taşımaktadır. Bu anlamlar ise şu şekildedir:
Belge kelimesinin cümle içerisinde kullanımına da şu örnekler verilebilir:
Belge kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:
Belge kelimesinin eş anlamlılarıyla şu şekilde cümleler oluşturabilirsiniz: