Bedensel engelli anne, kızını tek başına büyütüp evlendirmenin mutluluğunu yaşıyor

Şu anda Bolu Belediyesinin kendisine tahsis ettiği 1 odalı evde tekerlekli sandalyesiyle yaşamını sürdüren Kayaalp, fedakarlığıyla örnek oluyor.

Sağlıklı kızı 12 yaşına girdiğinde eşini kalp krizinden kaybeden Kayaalp, çocuğuyla baş başa kaldı. Eşinden kalan emekli maaşı ile yaptığı el işi ve örgüleri satarak geçimini sağlayan anne Kayaalp, zor şartlarda büyüttüğü kızını evlendirdiği gün hayatının en mutlu anını yaşadı.

Geçirdiği çocuk felci sonucu 4 yaşında iki bacağını kullanamaz hale gelen bedensel engelli Huri Kayaalp (62), zor bir çocukluk dönemi geçirmesine rağmen hayattan hiç kopmadı.

ZAFER GÖDER - Bolu'da eşi öldükten sonra 12 yaşından beri tek başına baktığı kızını tüm zorluklara rağmen büyütüp evlendiren bedensel engelli Huri Kayaalp, fedakarlığıyla örnek oluyor.

Anne Huri Kayaalp, AA muhabirine, 14 yıl yaşadığı eşinin ölümüyle kızına tek başına bakmak zorunda kaldığını anlattı.

Hamilelik sürecinde hiç zorlanmadığını aktaran Kayaalp, "Mutfağa gidip mama yapardım. Değnekle yürüdüğüm için mama şişesini elime alamazdım. O yüzden kızımı, mama şişesini ağızımla taşıyarak besledim ve büyüttüm. 4-5 yaşındayken parka gönderirdim. Arkasından gidemediğim için camdan bakardım. Kaybolacak diye çok korkardım, hep yüreğim ağzıma gelirdi." diye konuştu.

Kızına eşya ve kıyafet alabilmek için el işi yaptığını söyleyen Kayaalp, "Bebekliğinde hazır bez bile alamamıştım. Bezlerini kaynatır yıkardım. Varım yoğum bir kızım vardı. Çok üstüne düşerdim." dedi.

Kayaalp, kızının da babası öldükten sonra kendisine çok yardımcı olduğunu belirterek, "Kömür torbalarını, odunları taşırdı. O benim elim ayağımdı. Kızım 5-6 yaşındayken pazara alışverişe gönderirdim. 'Annen yok mu?' derlermiş, o da 'Annem engelli.' dermiş. Her gün okulun kapısına gider beklerdim. Sonra çalışmaya başlayınca iş yerinin kapısında beklerdim. 'Dünyadan ve çocuğumdan yoruldum, bıktım.' dediğim bir an hiç olmadı. Hep Allah'a şükrettim." ifadelerini kullandı.