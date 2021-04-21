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Bedia Akartürk kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Hayatı müzesinde sergileniyor

21.04.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk halk müziğinin usta isimleri arasında yer alan Bedia Akartürk, 59 senelik sanat yaşamında 4 kıtadaki birçok ülkede ve Türkiye'deki hemen hemen bütün şehirlerde konserler düzenledi. Sesiyle, yorumuyla, sanatçı kişiliğiyle örnek gösterilen Bedia Akartürk, unutulmazlar arasına girmeyi başardı.

Bedia Akartürk kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Hayatı müzesinde sergileniyor

4 Şubat 1941 tarihinde İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyaya geldi. Ailenin tek çocuğu olan Bedia Akartürk, sanat hayatına doğup büyüdüğü İzmir'in Ödemiş ilçesinde başladı. Yıllar boyunca çıktığı sahnelerde giydiği elbiselerin, ödüllerin ve hayatına dair detayların sergilendiği kendi adında bir de müze kuran Bedia Akartürk, sanat hayatına 6 sinema filmi ve çok sayıda albüm de sığdırdı.

BEDİA AKARTÜRK?

4 Şubat 1941’de İzmir'in Ödemiş ilçesinde ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya gelen Bedia Akartürk, 9 sene boyunca İzmir Radyosu'nda görev aldı. Sonrasında Ankara Radyosu'na geçerek müzikal çalışmalarına burada devam eden Bedia Akartürk, Ankara Radyosu'ndan emekli oldu.

Bedia Akartürk kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Bedia Atatürk’ün müzesinde hayatı sergileniyor

Sanat yaşamında 6 sinema filmi ve çok sayıda albüme imza atan Bedia Akartürk, kariyeri boyunca sayısız konser verdi, birçok çok da ödül aldı.

Yaşayan efsane olarak nitelendirilen Bedia Akartürk müzesinde, usta sanatçının bu zamana kadar aldığı tüm ödüller, giydiği sahne kıyafetleri, resimleri ve kendi eliyle özel olarak hazırlanan yöresel kıyafetleri bebekler üzerinde sergileniyor

Bedia Akartürk müzesi, usta sanatçının doğup büyüdüğü İzmir’in Ödemiş ilçesindedir…


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Bedia Akartürk
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