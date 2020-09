Bedia Kahya Kılıç: “Sayıları tekrarlamak insana iyi geliyor"

Yaşam koçu ve Grigori Grabovoi sistemi uygulayıcısı Bedia Kahya Kılıç, “Grabovoi sisteminde her bir soruna karşılık gelen bir sayı dizisi var ve bu sayıları tek tek okuyarak, odaklanarak tekrarlamak insana iyi geliyor. Ayrıca Grabovoi sisteminde her sayı belli bir frekansa sahiptir” dedi.

Rus Matematik Profesorü Grigori Grabovoi, sayıları renk ve frekanslar olarak görüyor. Geliştirdiği sistem sayesinde sayıları kullanarak insanların kendilerini iyi hissetmelerini sağlıyor.

Bu sistemin uygulayıcılık yetkisine de sahip yaşam koçu Bedia Kahya Kılıç “Sayılarla iyileşme bir çok farklı medeniyet tarafından dikkat çekmiş ve uygulanmış bir yöntemdir” dedi.

Grabovoi sisteminde her bir soruna karşılık gelen bir sayı dizisi olduğunu ve bu sayıları tek tek okuyarak, odaklanarak tekrarlamanın yeterli olduğunu söyleyen Bedia Kahya Kılıç, “Her rakam ve sayı dizisi konuşulan dilden bağımsız olarak bir titreşime sahiptir. Her sayı belli bir frekansta titreşim sağladığı ve bilinç alanları da sayılarla bağlantılı olduğundan sayılara yoğunlaşıldığında titreşimler ortaya çıkıyor. Grabovoi, bir sorunu ya da hastalığı ‘olması gereken normdan çıkma durumu’ olarak tanımlıyor ve o soruna özel sayı dizisinin kullanılmasıyla durum normalize edilmiş oluyor” ifadelerini kullandı.

“Rakamları tek tek odaklanarak okumak yeterli”

Sadece rakamları tek tek odaklanarak okumamanın yeterli olacağını belirten Kılıç, “Bu sistemi kullananların uzun süredir devam eden sorunlarının bile kolayca çözüldüğünü görmesini sağladı” şeklinde konuştu.

Bu sistemi derinlemesine öğrenmek ve uygulayıcısı olmak isteyenlere Grabovoi Türkiye merkezi tarafından yetkilendirilmiş eğitmenlerden eğitim almalarını tavsiye eden Bedia Kahya Kılıç, “İhtiyacı olanlar için özel sayı dizilerini sosyal medya hesabımdan takipçilerim ile paylaşıyorum. Kullananlardan gelen yorumları ve deneyimlerini de paylaştığım instagram sayfamda sayısız örnek görmeniz mümkün” dedi.