Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu'dan sağlık çalışanlarına destek! Evde koruyucu siperlik üretiyorlar

Koronavirüs salgını nedeniyle günleri evlerinde geçiren Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çifti, herkese örnek olarak bir davranışa imza atıyor. Evde geçirdikleri günlerde boş durmayan ünlü çift, sağlık çalışanlarına destek için seferber oldu.

Sağlık çalışanlarına destek için ihtiyaç duyulan koruma ekipmanlarını evlerindeki 3 boyutlu yazıcıyla üretmeye başladığını söyleyen çift,

3boyutludestek.org isimli internet sitesi üzerinden destek gönderilebildiğini ifade etti.

Destek platformuyla ilgili konuşan Begüm Kütük, "Türkiye'de 3 boyutlu yazıcısı olan insanları davet ediyorlar. 3boyutludestek.org sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan ürünleri üretebilmek ve onlara ulaştırmak adına çalışan bir destek platformu. Biz de evi adeta küçük bir fabrikaya

çevirdik" dedi.

Bizim için ön saflarda savaşan sağlık çalışanlarımız için evde siperlik üretmeye devam ediyoruz. Senin de 3 boyutlu yazıcın varsa veya bunlara ihtiyacı olan sağlık çalışanıysan: https://t.co/EOkVCeAPkm@3BoyutluDestek #3BoyutluDestek ten talepte bulunabilirsiniz. pic.twitter.com/xvCRF5N5dQ — Begüm Kütük (@Begum_Kutuk) March 29, 2020



