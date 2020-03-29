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Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu'dan sağlık çalışanlarına destek! Evde koruyucu siperlik üretiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2020 23:48 | Son Güncelleme

Oyuncu Begüm Kütük ile karikatürist eşi Erdil Yaşaroğlu, sağlık çalışanlarına destek için evlerinde 3 boyutlu yazıcıyla siperlik üretmeye başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle günleri evlerinde geçiren Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çifti, herkese örnek olarak bir davranışa imza atıyor. Evde geçirdikleri günlerde boş durmayan ünlü çift, sağlık çalışanlarına destek için seferber oldu.

Sağlık çalışanlarına destek için ihtiyaç duyulan koruma ekipmanlarını evlerindeki 3 boyutlu yazıcıyla üretmeye başladığını söyleyen çift,
3boyutludestek.org isimli internet sitesi üzerinden destek gönderilebildiğini ifade etti.

Destek platformuyla ilgili konuşan Begüm Kütük, "Türkiye'de 3 boyutlu yazıcısı olan insanları davet ediyorlar. 3boyutludestek.org sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan ürünleri üretebilmek ve onlara ulaştırmak adına çalışan bir destek platformu. Biz de evi adeta küçük bir fabrikaya
çevirdik" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
begüm kütük, Erdil Yaşaroğlu,

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