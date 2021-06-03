Begüm Onbaşı’nın antrenörü: Bu madalyanın bir film var

Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı’nın Antrenörü Ali Ekin, Türkiye Spor Yazarları Derneği medya özel röportaj gününde açıklamalarda bulunarak, Begüm’ün dünya şampiyonluğuna giden sürecini anlattı. "İLK HEDEFİM BÜYÜKLERDE DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU DEDİ" İlk tanışmalarının Begüm daha 5 yaşındayken gerçekleştiğini söyleyen Milli Takım Antrenörü Mehmet Ali Ekin, "Ben o zamanlar eski antrenörü ile Gürkan hoca ile beraber çalışıyordum. Begüm'ün çok güzel bir ekibi vardı o zamanlar onlarla beraber yürüyorduk ama sonra ben Gençlik ve Spor Bakanlığı'na atandım. Sonra 17 yaşındayken federasyon başkanı tekrardan bana teslim etti. 'İlk hedefim büyüklerde dünya şampiyonluğu' dedi bana" ifadelerini kullandı. "BU MADALYANIN BİR FİLMİ VAR" Dünya şampiyonluğuna giden süreci aktaran Mehmet Ali Ekin, “Zor bir süreçti, Ayşe Begüm’ün ergenlikten genç bir kadınlığa geçtiği süreçti. Kilo alamaya başladığı az yese de kilo aldığı bir süreçti. Doğru planlanması gerekiyordu. 2 yıllık bir plan yapmıştık ama pandemi girdi araya. Pandemiyi fırsata çevirmemiz gerekiyordu. Benimde hiç bilmediğim bir süreçti. Ayşe 3 ay eve kapandı. Sabah akşam online olarak sürekli kontrol ettik 3 ayımız böyle geçti. Sonra federasyon başkanımız İzmir TOHM’u açtı bize hemen oraya başladık. Yaz sürecinde vücudun demoralize olmuş halini biraz attık sonra salonlarda antrenmanlarımıza devam ettik. Sonra planlama hedef tabi arada sakatlıklar istemediğimiz vücut düşüşleri oldu. Küçücük çocukların Ayşe’nin yapamadığı bir hareket olduğunda onun yanına gelip 'Ayşe abla hadi yaparsın' dedikten sonra Ayşe’nin bir anda onlardan güç alıp hareketi yapması sonucu tüylerimizin diken diken olması. Ayşe'nin hazırlık süreci film gibi. Ben bunu başkanımıza da söyledim 'Bu madalyanın bir film var başkanım' dedim" cümlelerine yer verdi.

"Bakan bey Manisa’ya geldi, Ayşe ile bir sohbet etti ki sonrasında bana bambaşka bir Ayşe geldi”

Bu süreçte herkesten destek gördüklerini dile getiren Ekin, "Bunun arkasında ailesinin ayrı bir durumu var, antrenörünün, federasyonun, bakan beyin. Bir gün öyle bir durumdaydık ki bakan bey Manisa’ya geldi, Ayşe ile bir sohbet etti ki sonrasında bana bambaşka bir Ayşe geldi mesela. O gün bakan bey ne dedi, nasıl bir konuşma yaptıysa bunların hepsinin bir antrenör olarak bana çok büyük destekleri oldu. Bu kadar desteği alınca şampiyonluk kaçınılmaz oldu" dedi. "TÜRKİYE KADINININ GÜCÜNÜ GÖSTERDİM CUMHURBAŞKANIM" Ayşe Begüm Onbaşı’ya dünya şampiyonluğunun yanı sıra ekstra bir ödül daha verildiğini hatırlatan Ekin, “Ayşe Begüm bu branşta dünyanın en iyisi seçildi. En sonunda da dünya şampiyonu oldu. ‘Türk kadının gücünü dünyaya gösterdim’ dedi Cumhurbaşkanı’na. Çünkü Emine hanım ona sanırım bu talimatı vermişti, ‘Göstereceksin’ der gibi. O da onun gururunu yaşıyor. Cumhurbaşkanımıza da, ‘Ben Türk kadınının gücünü gösterdim Cumhurbaşkanım’ dedi. Mutluyuz, çok gururluyuz. Bir antrenör olarak buradan izlemek çok güzel. Planlarımızın, tekniğimizin, taktiğimizin tutması çok güzel” diye konuştu.