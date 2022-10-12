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  4. Behzat Ç.'ye rakip olmaya hazırlanıyor! Başkomiser Nevzat'ın yazarı Ahmet Ümit'ten Behzat Ç. yorumu: Bunları karşılaştırmak doğru değil

Behzat Ç.'ye rakip olmaya hazırlanıyor! Başkomiser Nevzat'ın yazarı Ahmet Ümit'ten Behzat Ç. yorumu: Bunları karşılaştırmak doğru değil

12.10.2022 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk edebiyatının en önemli polisiye roman yazarlarından olan Ahmet Ümit, katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Efsane haline gelen Başkomiser Nevzat karakterinin yaratıcısı olan Ahmet Ümit, ekranlara dönmeye hazırlanan Behzat Ç. ile ilgili de yorum yaptı. Başkomiser Nevzat'ın da dizi olacağını daha önce duyurmuş olan ünlü yazar, "Behzat Ç ile Nevzat çok farklı. Nevzat İstanbullu, Behzat Ankaralı, oranın kültürünü almıştı. İkisini karşılaştırmak doğru değil" dedi.

Behzat Ç.'ye rakip olmaya hazırlanıyor! Başkomiser Nevzat'ın yazarı Ahmet Ümit'ten Behzat Ç. yorumu: Bunları karşılaştırmak doğru değil

Yazdığı romanlar bir çok dizi ve filme uyarlanan Ahmet Ümit, Haber Global'de katıldığı programda Buket Aydın'ın sorularını yanıtladı. Kitaplarında konu aldığı Başkomiser Nevzat ile Behzat Ç.'nin kıyaslanması yönündeki bir soruyu da yanıtlayan Ümit, "Hercul Pairot ya da Sherlock Holmes ile bizim bir alakamız yok. Komiser Nevzat bizden biri. Başkomiser Nevzat bir süper kahraman değil. Benim okurlarımın çoğu, 'Bu kitapta Nevzat var mı?' derler" şeklinde konuştu.

"BEHZAT Ç İLE BAŞKOMSER NEVZAT ÇOK FARKLI"

Blu TV'de yeni sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanan Behzat Ç. karakterinin, televizyonda da dizisi çekilecek olan Başkomiser Nevzat ile karşılaştırılmasının doğru olmadığını ifade eden Ahmet Ümit, "Behzat Ç ile Nevzat çok farklı. Nevzat, İstanbullu. İstanbul olmadan Nevzat düşünülemez. Behzat Ç. ise Ankaralı. Oranın kültürü o çok başka bir şey. Oranın ürettiği bir kişilik. İkisi çok farklı. Bunları karşılaştırmak doğru değil. Karakterleri yazarken onlarla özdeşleşmeniz gerekiyor, bu da bazen acı verici olabiliyor." dedi.

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"İSTANBUL VAHŞİ BİR HAYVANA DÖNÜŞTÜ"

Yazar Ümit, kitaplarında konu aldığı suç ve cinayetlerle de ilgili konuşarak "Cinayet, cinnet ve öfke haliyle olabilir. İkincisi ise son derece planlı ve çıkarı için oluyor. Bazen de rastlantı sonucu oluyor. Ben asla cinayet işlemem diye bir şey yok. O yüzden her zaman sakin olmak lazım. Türkiye bir cinnet toplumu. Çünkü insani değerler ortadan kalktı, yerine, "nasıl olursa olsun ayakta kal" felsefesi geldi. İstanbul, vahşi bir ormana dönüştü ve içinde en korkunç hayvan olan insan dolaşıyor." ifadelerini kullandı.

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"ARTIK BİR TÜRK YAZARA NOBEL VERMEZLER"

Ümit konuşmasında şunları söyledi:

"Muhtemelen artık bir Türk yazara Nobel Edebiyat Ödülü'nü vermezler. Zaten istemiyorum. Ama bu şöyle bir şey değil, 'Orhan Pamuk Nobel'i hak etmemiştir' demiyorum. Hak etmişti ve çok kıymetli bir yazardır, bu ayrı bir konu. Türkiye'yi göçmenler konusunda bir baraj ülke olarak görmek istiyorlar. Bizim olduğumuz yerde kalmamızı isteyen bir Avrupa var. Benim ismimin Ahmet olması bile sorun. Avrupa'da İslamofobi çok fazla. Dosyoyevski'nin Nobeli var mı? Kafka'nın var mı? Yok. İlla Nobel'i olması gerekmiyor bir yazarın kalması için. Bir sürü Nobel almış yazarın ismini hatırlamazsınız. Nobel almak, bir yazarın en şahane yazar olduğu anlamına gelmiyor."

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