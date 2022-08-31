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Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikaye dizisi ne zaman yayınlanacak? Tarih belli oldu

31.08.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen dizi Behzat Ç., yeni hikayesi ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' ile hayranlarıyla buluşacak. Merakla beklenen Behzat Ç. dizisinin yeni sezon çekimlerinin başlamasının ardından yayın tarihi de belli oldu. Blu TV'de yayınlanacak olan dizide Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren ve Güven Kıraç’tan oluşan kemik kadroya yeni isimler de katıldı.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikaye dizisi ne zaman yayınlanacak? Tarih belli oldu

Yapımcılığını Ortaks Yapım’ın üstlendiği ve ilk tanıtımı ile büyük ilgi gören ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin çekimleri Ankara'da sürüyor. Türk dizi tarihinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Behzat Ç., yeni hikayesiyle seyirciye özledikleri heyecanı yaşatacak.

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YIL SONUNDA EKRANLARDA

Blu TV’de yayımlanacak olan Behzat Ç.’nin devam sezonunda yer alan isimlerden olan Özge Yağız, Ankara’ya gittiğini ve çekimlere başladıklarını ifade etti. Oyuncu, “Erdal abi ile beraber Behzat Ç.'yi çekiyoruz. Sağ olsun çok yardımcı oluyor. Çok keyifli sahneler çektik. Ben de izlemek için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.

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Özge Yağız, Behzat Ç. dizisinin kasım veya aralık ayında yayımlanabileceğinin söylendiğini de aktardı.

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YENİ OYUNCULAR KADRODA

Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren ve Güven Kıraç'ın yer aldığı güçlü oyuncu kadrosuna; Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Özge Yağız, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu ve Gökçe Eyüboğlu katıldı.

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Son olarak Evlilik Hakkında Her Şey dizisindeki performansıyla tanınan Eyüboğlu savcı Belgin’e hayat verecek.

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‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin yönetmenliğini Devrim Yalçın üstlenirken senaryo Ercan Uğur imzası taşıyor.

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Behzat Ç: Çekiç ve Gül dizisi Oyuncu erkan
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