MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Behzat Ç yeniden mi çekiliyor? Behzat Ç hangi kanalda yayınlanacak, kimler oynayacak? Erdal Beşikçioğlu açıkladı!

Behzat Ç yeniden mi çekiliyor? Behzat Ç hangi kanalda yayınlanacak, kimler oynayacak? Erdal Beşikçioğlu açıkladı!

15.06.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Behzat Ç yeniden mi çekiliyor? Sosyal medyada yer alan paylaşımların ardından dizinin hayranları Erdal Beşikçioğlu'nun yaptığı açıklamanın detaylarını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. 2010-2019 yılları arasında ekrana gelen dizi 4 sezon sürmüştü. Peki Behzat Ç hangi kanalda yayınlanacak, kimler oynayacak? İşte Erdal Beşikçioğlu'nun yaptığı açıklamanın ayrıntıları...

Behzat Ç yeniden mi çekiliyor? Behzat Ç hangi kanalda yayınlanacak, kimler oynayacak? Erdal Beşikçioğlu açıkladı!

Behzat Ç dizisinin hayranlarını meraklandıran açıklama Erdal Beşikçioğlu tarafından yapıldı. İlk olarak 19 Eylül 2010 yılında izleyiciyle buluşan dizi 2010-2013 yılları arasında Star TV'de 2019'da ise bir dijital platformda yayınlanmıştı. Toplamda 105 bölüm olan dizinin sevenleri Erdal Beşikçioğlu'nun açıklamasının ayrıntılarını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Peki Behzat Ç yeniden mi çekiliyor? Behzat Ç hangi kanalda yayınlanacak, kimler oynayacak? Erdal Beşikçioğlu'nun açıklaması ve detaylar haberimizde...

BEHZAT Ç YENİDEN Mİ ÇEKLİYOR?

Behzat Ç dizisinde Behzat karakterine hayat veren Erdal Beşikçioğlu, yaptığı açıklamada dizinin aynı kadroyla devam edeceğini belirtti.

Behzat Ç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ufak tefek yeni kadromuz da olacak. Bizi ikna etmek hiç zor değil. Yazılı bir metin içerisinde gördüğünüz zaman hikayeyi, o sizi etkiliyorsa bütün sanatçılar için yeterlidir"

BEHZAT Ç HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Behzat Ç dizisine ilişkin detaylar henüz netleşmedi. 19 Eylül 2010'da Star TV'de başlayan dizi 2013'te ekranlara veda etmiş 2019 yılında bir dijital platformda yeniden izleyicisi ile buluşmuştu.

BEHZAT Ç OYUNCULARI KİMLER?

Behzat Ç dizisinin oyuncuları:

Behzat Ç. (Erdal Beşikçioğlu)

Esra Bulut (Canan Ergüder)

Harun Sinanoğlu (Fatih Artman)

Sabri Özay (Hayalet) (İnanç Konukçu)

İsmet Arif Karasu (Akbaba) (Berkan Şal)

Eda Akkaya (Seda Bakan)

Cevdet (Berke Üzrek)

Tahsin Yılmaz (Eray Eserol)

Selim (Hakan Hatipoğlu)

Emre (Engin Öztürk)

Aziz (Ahmet Uğurlu)

Suna (Mine Tugay)

Şevket Ç. (Ege Aydan)

Şule (Ayça Eren)

Eylül (Sezin Akbaşoğulları)

Memduh Başgan (Güven Kıraç)

Ercüment Çözer (Nejat İşler)

BEHZAT Ç DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Behzat Ç.,1985 yılında Polis Akademisi'nden mezun olmuş, cinayet büroda görev yapan bir polistir. Hizmet verdiği süre içinde aldığı kıdem tenzilleri nedeni ile başkomiser olarak kalmıştır. Ekibinde yer alan diğer polisler Harun, Hayalet, Akbaba, Eda, Emre Selim ve Cevdet ile beraber Behzat Ç., Ankara'da yaşanan cinayetleri çözmeye çalışmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kalçalarına kadar uzanan transparan yırtmacıyla nefes kesti! "Fiziğin harika..."Kalçalarına kadar uzanan transparan yırtmacıyla nefes kesti! "Fiziğin harika..."
Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem çimlere uzanıp poz verdiHayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem çimlere uzanıp poz verdi
Yemekteyiz yarışmacısı şefe yorum yaptı! Torpil iması tepki çektiYemekteyiz yarışmacısı şefe yorum yaptı! Torpil iması tepki çekti
Anahtar Kelimeler:
Erdal Beşikçioğlu Nejat İşler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Günlerdir her yerde aranıyorlardı! Korkunç olay, cesetleri su kuyusunda bulundu

Günlerdir her yerde aranıyorlardı! Korkunç olay, cesetleri su kuyusunda bulundu

Sağlık Bakanı Koca: ‘Çok şey konuştuk ama…’

Sağlık Bakanı Koca: ‘Çok şey konuştuk ama…’

Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'kaset' açıklaması!

Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'kaset' açıklaması!

Benzin fiyatları için yeni karar...

Benzin fiyatları için yeni karar...

Son gelen seçim anketi ezber bozdu! Durum bıçak sırtı…

Son gelen seçim anketi ezber bozdu! Durum bıçak sırtı…

Son dakika: Maaşlarda yüzde 40'a varan artış! Temmuz ayında milyonların yüzü gülecek

Son dakika: Maaşlarda yüzde 40'a varan artış! Temmuz ayında milyonların yüzü gülecek

İlginizi Çekebilir

Televizyonda sıcak anlar! Özel odaya gidince gündem oldular

Televizyonda sıcak anlar! Özel odaya gidince gündem oldular

Gözünüzü dört açın: Köpüren bitkiler için alarm verildi

Gözünüzü dört açın: Köpüren bitkiler için alarm verildi

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Sabah ereksiyonu ile uyanıyorsanız... Faydası inanılmaz

Sabah ereksiyonu ile uyanıyorsanız... Faydası inanılmaz

Canını hiçe saydı! Koca bir mahalleyi faciadan böyle kurtardı

Canını hiçe saydı! Koca bir mahalleyi faciadan böyle kurtardı

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.