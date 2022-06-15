Behzat Ç yeniden mi çekiliyor? Behzat Ç hangi kanalda yayınlanacak, kimler oynayacak? Erdal Beşikçioğlu açıkladı!

Behzat Ç dizisinin hayranlarını meraklandıran açıklama Erdal Beşikçioğlu tarafından yapıldı. İlk olarak 19 Eylül 2010 yılında izleyiciyle buluşan dizi 2010-2013 yılları arasında Star TV'de 2019'da ise bir dijital platformda yayınlanmıştı. Toplamda 105 bölüm olan dizinin sevenleri Erdal Beşikçioğlu'nun açıklamasının ayrıntılarını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Peki Behzat Ç yeniden mi çekiliyor? Behzat Ç hangi kanalda yayınlanacak, kimler oynayacak? Erdal Beşikçioğlu'nun açıklaması ve detaylar haberimizde...

BEHZAT Ç YENİDEN Mİ ÇEKLİYOR?

Behzat Ç dizisinde Behzat karakterine hayat veren Erdal Beşikçioğlu, yaptığı açıklamada dizinin aynı kadroyla devam edeceğini belirtti.

Behzat Ç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ufak tefek yeni kadromuz da olacak. Bizi ikna etmek hiç zor değil. Yazılı bir metin içerisinde gördüğünüz zaman hikayeyi, o sizi etkiliyorsa bütün sanatçılar için yeterlidir"

BEHZAT Ç HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Behzat Ç dizisine ilişkin detaylar henüz netleşmedi. 19 Eylül 2010'da Star TV'de başlayan dizi 2013'te ekranlara veda etmiş 2019 yılında bir dijital platformda yeniden izleyicisi ile buluşmuştu.

BEHZAT Ç OYUNCULARI KİMLER?

Behzat Ç dizisinin oyuncuları:

Behzat Ç. (Erdal Beşikçioğlu)

Esra Bulut (Canan Ergüder)

Harun Sinanoğlu (Fatih Artman)

Sabri Özay (Hayalet) (İnanç Konukçu)

İsmet Arif Karasu (Akbaba) (Berkan Şal)

Eda Akkaya (Seda Bakan)

Cevdet (Berke Üzrek)

Tahsin Yılmaz (Eray Eserol)

Selim (Hakan Hatipoğlu)

Emre (Engin Öztürk)

Aziz (Ahmet Uğurlu)

Suna (Mine Tugay)

Şevket Ç. (Ege Aydan)

Şule (Ayça Eren)

Eylül (Sezin Akbaşoğulları)

Memduh Başgan (Güven Kıraç)

Ercüment Çözer (Nejat İşler)

BEHZAT Ç DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Behzat Ç.,1985 yılında Polis Akademisi'nden mezun olmuş, cinayet büroda görev yapan bir polistir. Hizmet verdiği süre içinde aldığı kıdem tenzilleri nedeni ile başkomiser olarak kalmıştır. Ekibinde yer alan diğer polisler Harun, Hayalet, Akbaba, Eda, Emre Selim ve Cevdet ile beraber Behzat Ç., Ankara'da yaşanan cinayetleri çözmeye çalışmaktadır.

