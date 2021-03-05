MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Behzat Ç geri dönüyor! 'Behzat Ç: Çekiç ve Gül' kitabından uyarlanacak

Behzat Ç geri dönüyor! 'Behzat Ç: Çekiç ve Gül' kitabından uyarlanacak

05.03.2021 14:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Behzat Ç geri dönüyor! 'Behzat Ç: Çekiç ve Gül' kitabından uyarlanacak

Yayınlandığı döneme damgasını vuran Behzat Ç dizisi geri dönüyor. Dizinin yeni bölümleri yazar Emrah Serbes'in "Behzat Ç: Çekiç ve Gül" adlı romanından uyarlanacak.

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Behzat Ç efsanesi yeni oyuncularla geri dönüyor.

Yazar Emrah Serbes, mayıs ayında yayınlanacak "Behzat Ç: Çekiç ve Gül" adlı yeni kitabından uyarladığı yeni hikayeleri dizi yapıyor.

Behzat Ç. 9. Bölüm (1)

CAST ÇALIŞMALARI BAŞLADI

tv100'ün haberine göre, Doruk Acar'ın patronu olduğu Insignia Yapım ile birlikte Emrah Serbes’in hem senarist hem de yönetmen olarak ortak yapımcı olacağı dizinin cast çalışmaları dün itibarıyla başladı.
Behzat Ç. 9. Bölüm (3)

HER SEZON FARKLI BİR BAŞROL

Üç sezon olarak planlanan dizinin başrolü için görüşmeler sürerken, James Bond tarzında bir karakterin yaratıldığı yeni Behzat Ç.'de her sezon farklı bir başrol oyuncusu yer alacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Mısırlı sevgilisiyle evleniyor mu? Paylaşımı olay olduMısırlı sevgilisiyle evleniyor mu? Paylaşımı olay oldu
Demet ve Alişan’ın sürpriz konuğu... Açıklamalarıyla gündeme geldi! Demet ve Alişan’ın sürpriz konuğu... Açıklamalarıyla gündeme geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

Çukur bitmeden imzayı attı! Ünlü oyuncudan yeni dizi sürprizi

Çukur bitmeden imzayı attı! Ünlü oyuncudan yeni dizi sürprizi

Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret! Ankara’da bu senaryolar konuşuluyor

Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret! Ankara’da bu senaryolar konuşuluyor

Dehşet! Başakşehir'de bir kadın evinin önünde öldürüldü

Dehşet! Başakşehir'de bir kadın evinin önünde öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Dozunu kaçırdı: Çırılçıplak soyundu

Dozunu kaçırdı: Çırılçıplak soyundu

Müstehcen bulundu! Kalıcı olarak yasaklandı

Müstehcen bulundu! Kalıcı olarak yasaklandı

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

Diğer Haberler

Ceren Hindistan sütyensiz pozuyla olay oldu

Sütyensiz tatil pozu takipçilerini ikiye böldü

TikTok fenomeni Yonca Bıyıkoğlu'ndan şehitler için skandal ifadeler!

TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler!

Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleniyor mu?

Mısırlı sevgilisiyle evleniyor mu? Paylaşımı olay oldu

Asuman Krause doğal güzellikten yana! Yaş aldıkça...

Doğal haliyle yaş alıyor! Son hali...

Tuğba Altıntop temizleme çubuğunu kulağında unutunca...

Temizleme çubuğunu kulağında unutunca...

Samet Liçina: En büyük acı popo estetiği...

'Popomda da estetik var' dedi ve itiraf etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.