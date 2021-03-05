Behzat Ç geri dönüyor! 'Behzat Ç: Çekiç ve Gül' kitabından uyarlanacak

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Behzat Ç efsanesi yeni oyuncularla geri dönüyor.

Yazar Emrah Serbes, mayıs ayında yayınlanacak "Behzat Ç: Çekiç ve Gül" adlı yeni kitabından uyarladığı yeni hikayeleri dizi yapıyor.

CAST ÇALIŞMALARI BAŞLADI

tv100'ün haberine göre, Doruk Acar'ın patronu olduğu Insignia Yapım ile birlikte Emrah Serbes’in hem senarist hem de yönetmen olarak ortak yapımcı olacağı dizinin cast çalışmaları dün itibarıyla başladı.



HER SEZON FARKLI BİR BAŞROL

Üç sezon olarak planlanan dizinin başrolü için görüşmeler sürerken, James Bond tarzında bir karakterin yaratıldığı yeni Behzat Ç.'de her sezon farklı bir başrol oyuncusu yer alacak.



